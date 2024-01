'Een beetje brak' zaalvoetballen, jongerenketen nemen het tegen elkaar op in Ruinen

Negentig voetballers in twaalf teams strijden vandaag om de eeuwige roem bij het zaalvoetbaltoernooi tussen keten in de gemeente De Wolden. Er zijn teams met jonge mannen, damesteams en zelfs teams met nog redelijk jonge kinderen. Zeg maar, de broertjes van.

De jongeren spelen wedstrijdjes van negen minuten en aan het einde van de dag is de grote finale. "Ja leuk toch dat ze dit organiseren", zegt coach Joeri van team De pyromanen in de sporthal in Ruinen.

"Vorig jaar waren we hier te kijken, maar deden er geen dames mee. En wij dachten: 'Wij kunnen dit ook.' Dus daarom doen we mee", vertelt Merit Westert van Dames Vitesse '63. De dames spelen op het veld ook samen, maar dan zijn ze wel wat fitter. "Ik ben gister op stap geweest in Meppel en ben wel een beetje brak."

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het toernooi is georganiseerd door Keten United en Welzijn De Wolden. "Wij willen op een laagdrempelige manier met elkaar in contact komen", legt jongerenwerker Feline Bonneau uit. Ze moet lachen als ze hoort hoe de voorbereiding op zaterdagavond van de meeste voetballers is geweest. "Op stap geweest en veel bier gedronken", zeggen deelnemers eensgezind. Dat maakt de omstandigheden in ieder geval voor iedereen gelijk.

Behalve voor het jonkiesteam, de broertjes van. Zij staan in de eerste wedstrijd kranig hun mannetje en schieten de ene na de andere bal in het doel.

Meer dan een ontmoetingsplek

De keten hebben een belangrijke functie als ontmoetingsplek voor jongeren. Gemeente De Wolden verbiedt de keten niet, maar vindt zaken als aandacht voor veiligheid in en om de keet belangrijk. De gemeente werkt daarvoor samen met het jongerenwerk van Welzijn de Wolden.

Jongerenwerker Bonneau: "Ik hoop op deze manier met ze in contact te komen en dat ze me dan eens uitnodigen: 'Feline kom eens langs een biertje drinken'. En dat doe ik dan ook en dan probeer ik ze een beetje bij te sturen. Uit te leggen hoe het hoort. En ze aan te sporen om zelf ook dingen zoals een zaalvoetbaltoernooi te organiseren."