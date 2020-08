Assen legt veertig nieuwe vissteigers aan langs Havenkanaal

De gemeente Assen heeft daarom na overleg met Hengelvisserijvereniging Assen en de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe besloten tot de aanleg van nieuwe hengelplaatsen. Die komen op de westelijke oever van het Havenkanaal. Ze komen een stukje zuidelijker te liggen, op het traject tussen de Lonerbrug en de Europaweg-Noord. De zandweg ernaar toe loopt achter het Stadsbedrijvenpark langs.

Op de nieuwe visplekken aan het Havenkanaal, pal achter de bedrijven op het Stadsbedrijvenpark, is het riet al weggehaald (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Het gaat om 39 gewone vissteigers en één aangepaste visplek voor minder-validen met een hellingbaan. Ook komt er op de westoever een nieuwe trailerhelling voor boten. De boothelling aan de Kanaaldijk komt daarmee te vervallen. Kosten van de aanleg zijn 285.000 euro. Deze maand beginnen de werkzaamheden, al is op de toekomstige visstekken het riet al wel weggehaald.

Huidige plekken blijven

De huidige 45 vissteigers, inclusief een aangepaste visstek voor minder validen met hellingbaan, zijn al jaren te vinden op de oostelijke oever van het Havenkanaal. Die liggen verspreid over een kilometerslang traject tussen de Lonerbrug en de Taarlosebrug.

Ook al komt straks de fietssnelweg hierlangs, de visplekken blijven wel bestaan en mogen ook gebruikt blijven worden, zo zegt een woordvoerder van de gemeente Assen. "Maar de steigers zijn dan alleen nog per fiets bereikbaar. Want zodra het Asser gedeelte van de doorfietsroute klaar is richting Groningen, dan is de Kanaaldijk verboden voor auto's."

De huidige vissteigers op de oostelijke oever van het Havenkanaal bij Marsdijk blijven bestaan (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De nieuwe vissteigers zijn wisselgeld voor de Hengelvisserijvereniging Assen, die vorig jaar nog flink protesteerde tegen de komst van de fietssnelweg. De hengelsportclub met 2500 leden trekt veel vissers uit heel Drenthe. Die komen met auto en aanhanger vol visspullen naar de Kanaaldijk. De vereniging was bang dat met de fietssnelweg haar aantrekkelijke visstek verloren zou gaan. Ook zouden belangrijke viswedstrijden in gevaar komen.

Compromis

Voorzitter Pieter Selles is blij met de oplossing. "Dit is een mooi compromis. Je kunt wel tegen de gemeente gaan strijden, maar dat verlies je toch. De huidige plekken zijn veel mooier om te vissen. D'r zit meer ruimte tussen de steigers onderling. Maar helaas is niet elke verandering een verbetering. Wat belangrijk is, is dat we straks gewoon met de auto vol visspullen erheen kunnen. Uiteindelijk is dit de minst slechte oplossing."

Veel hengelsporters komen met auto en een aanhanger vol visspullen naar het Havenkanaal (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De aanleg van de vissteigers duurt volgens de gemeente zo'n zes weken en zal eind september klaar moeten zijn. De verwachting is dat eind dit jaar een begin gemaakt wordt met de aanleg van de fietssnelweg over Asser grondgebied.