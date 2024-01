De week van Drenthe: Drama in Weiteveen beheerst het nieuws

In De week van Drenthe blikken we terug op de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen in onze provincie afgelopen week. Deze nieuwsweek stond grotendeels in het teken van de moord op twee inwoners van Weiteveen.

Op dinsdagochtend meldt de politie een geweldsincident in Weiteveen. Al snel wordt duidelijk dat er geschoten is, twee mensen zijn om het leven gebracht. Een video van de vermoedelijke dader Richard K. gaat rond op sociale media, hij vertelt dat hij zijn gezin wil beschermen.

Meer duidelijk

Dinsdag en woensdag wordt steeds meer duidelijk over de zaak. De verdachte en de slachtoffers zouden al maanden ruziën over een woning. De slachtoffers wonen met hun kinderen in het huis dat zij kochten van Richard K. De ruzie gaat over verborgen gebreken, beide kampen hebben meermaals aan de bel getrokken bij de politie.

Het dorp blijft geschokt achter, de kerk opent de deuren om met elkaar in gesprek te gaan. Ook slachtofferhulp is in Weiteveen aanwezig, onder andere bij de school.