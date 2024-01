Zware windstoten zorgen mogelijk voor overlast: tot halverwege de ochtend code geel

Het weerinstituut verwacht in Drenthe windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur. De waarschuwing 'wees alert' geldt tot 10.00 uur vanochtend. Met code geel wordt onder andere gewaarschuwd voor het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen als dakpannen.

In andere delen van het land is code oranje afgegeven. Vanwege storm Isha worden in Noord-Holland en het Waddengebied windstoten van boven de 100 kilometer per uur verwacht.