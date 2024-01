Topman Openbaar Ministerie hekelt steun voor Weiteveen-verdachte Richard K.

Rinus Otte, topman bij het Openbaar Ministerie, vindt het 'verbijsterend' dat er direct na de dubbele moord in Weiteveen steun was voor de vermoedelijke dader Richard K.

"Daar heb ik geen enkel begrip voor", zei Otte vanochtend in de tv-studio bij Rick Nieman bij WNL Op Zondag. Hij doelt op online steun die werd geuit nadat Richard K. dinsdag in een live-video op Facebook zijn verhaal deed.

Kort nadat twee inwoners van Weiteveen dinsdagochtend waren vermoord, vertelde K. in de video dat er 'iets heel ergs was gebeurd' en dat hij waarschijnlijk de bak in zou gaan. In de video zegt hij dat hij zijn familie wilde beschermen.

Aan de moord ging een jaar ruzie vooraf tussen K. en het vermoorde stel over hun woning, zo werd later duidelijk. Het huis, dat van K. was geweest, zou verborgen verbreken vertonen. Beide partijen maakten melding bij de politie en deden aangifte over het handelen de andere partij.

'Verbijsterend'

Meteen na het opduiken van de video, lieten veel mensen op onder andere Facebook weten dat ze begrip hadden voor de actie van K. Het stoort de OM-topman. "Zo'n verdachte die dan in een filmpje zichzelf neerzet als slachtoffer en dan ook nog begrip lijkt te vragen en ook nog voor een deel lijkt te krijgen, dat is verbijsterend." Otte vindt dat mensen eerst moeten wachten 'tot de feiten helderder zijn.'

"Dan zou ik zeggen: eerst wachten tot we de feiten kennen, maar voor nu vaststellen dat iemand iets gruwelijks heeft gedaan in de aanwezigheid van een kind van 12, de zoon." Otte zegt geen enkel begrip te hebben voor het feit dat er aanvankelijk met begrip werd gereageerd op de video van K.

'Alleen maar fout'

Volgens de OM-topman moeten instanties (politie, OM, rechtbanken) kijken naar wat zij beter kunnen doen, maar is het niet aan burgers om voor eigen rechter te spelen.