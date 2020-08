Peize maakt zich op voor Zomerfeesten

Ondanks de hitte wordt er hard gewerkt op het evenemententerrein in Peize. Morgen starten de jaarlijkse zomerfeesten in het dorp en corona zet hier geen streep door.

Normaal staan de Brink en de directe omgeving vol met terrassen, barretjes en kermisattracties. Maar dit jaar is het net even anders. Het feest wordt op het evenemententerrein gehouden. Vanwege de coronamaatregelen zien de festiviteiten er net even iets anders uit dan in andere jaren.

Maatregelen

"De Peizer Jaarmarkt gaat dit jaar niet door", vertelt Richard Veurman, voorzitter van de organiserende stichting Volksvermaken Peize. "Alle andere activiteiten hebben we verplaatst naar het evenemententerrein midden in het dorp. Hier kunnen we alles veel ruimer opzetten."

Om de veiligheid te waarborgen wil de organisatie mensen voorlichten met informatiedoeken. De leden van Volksvermaken zijn zelf ook aanwezig om bezoekers waar nodig aan te spreken en ook worden beveiligers ingevlogen. Daarnaast zijn er aparte ingangen voor het horecagedeelte en de kermis. "Maar waar we altijd van afhankelijk zijn, zijn de bezoekers zelf", meent Veurman. "De verantwoordelijkheid voor het naleven van de coronamaatregelen ligt ook bij hen. Wij zetten de faciliteiten zo neer dat mensen zich eraan kunnen houden. Daar zullen we ook zeker op toezien, maar we hebben er vertrouwen in dat dat goed gaat. Als je kijkt naar de terrassen hier in Peize, dan zien we ook dat het goed gaat."

Plan jaarmarkt afgekeurd

Waar activiteiten elders worden afgelast, heeft Volksvermaken Peize er toch voor gekozen om het feest wel door te laten gaan. Het bestuur heeft een plan geschreven met maatregelen die tijdens het feest in Peize worden genomen en heeft dit ingediend bij de Veiligheidsregio Drenthe en de gemeente Noordenveld. "We hadden een plan inclusief jaarmarkt, maar dat is helaas afgekeurd. Dat begrijpen we ook wel, want dan ga je ook weer richting de 10.000 bezoekers tijdens het gehele feest", vertelt Veurman. "Dat moet je op dit moment ook niet willen."

'Ruimte zat'

Dit jaar gaat de organisatie niet van 10.000 bezoekers uit tijdens de gehele week, maar het zou volgens Veurman wel moeten passen op het evenemententerrein. "Het klinkt gek, maar als ik zeg 10.000 bezoekers, dan zou je denken: 'waar begin je aan?'. Maar tienduizend man op dit terrein zie je niet meer terug. Je kunt dan nog anderhalve meter afstand gemakkelijk waarborgen. Je zou, volgens onze berekeningen zo'n 25.000 mensen over de hele week kunnen ontvangen, maar dat willen we niet. Het is een afgesloten terrein en als we denken dat het te druk wordt, dan sluiten we de hekken af. We verwachten dat niet te hoeven doen, want de ruimte is er."