Ondanks hitte gaat de bouw weer van start: 'Er moet brood op de plank komen'

Bedrijf Bouwnetwerk Noord uit Elim heeft momenteel twintig mensen aan het werk in Westereen, Friesland. Daar bouwen ze een nieuwe supermarkt. "Met deze hitte mogen mijn mensen zelf bepalen wanneer ze beginnen. De meesten beginnen om zes uur 's ochtends en werken tot maximaal twee uur 's middags", vertelt Marcel Wattez van het Elimmer bouwbedrijf.

Wattez neemt deze ochtend een kijkje bij de mannen. "De ene persoon heeft sneller last van de hitte dan de ander. Wat mij betreft mogen ze naar huis wanneer ze willen. Er is een tekort aan metselaars, dus ik ben heel zuinig op mijn werknemers. Morgen heb ik ze ook weer nodig."

Projecten moeten af

Michiel Jongbloed is betonboorder. Hij zat gisteren op een ander project, waar hij het dak op moest. "Dat was echt heel warm. 's Avonds merkte ik dat ik echt last van de hitte kreeg. Ik had enorme hoofdpijn en was echt even uitgeschakeld. Maar de volgende ochtends moet je weer door."

"De projecten moeten wel af voor de deadline", beaamt uitvoerder André Jorna. "Het is niet anders. We werken zoveel mogelijk in de schaduw; hebben meer pauzes en drinken genoeg. Maar we gaan wel door, want er moet ook gewoon brood op de plank komen." Wattez vult aan: "Met deze hitte zijn de bouwvakkers op het heetst van de dag vooral met zichzelf aan het stoeien. Zweet gutst van het lijf en daardoor zijn ze afgeleid. Uiteindelijk gaat dat ten koste van de productie. Geef mij maar lekker 20 graden!"