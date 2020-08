FC Emmen stelt weer teleur: Forse nederlaag tegen FC Groningen

FC Emmen heeft ook de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding verloren en opnieuw ging de Drentse club fors onderuit. Na de 5-2 thuisnederlaag tegen Cambuur was vanavond FC Groningen duidelijk een maatje te groot. Na een 1-1 ruststand werd het 1-4.

Dick Lukkien startte met Telgenkamp, Bijl, Araujo, Veendorp, Cavlan, Tibbling, Ben Moussa, Chacon, Jansen, Laursen en De Leeuw in een sterke opstelling, maar ondanks al die namen was het zowel verdedigend als aanvallend ondermaats.

Eerste helft

FC Groningen kwam in de 38e minuut op voorsprong. Een aanval via Romano Postema en Nicklas Strunck werd door Ajdin Hrustric fraai achter Dennis Telgenkamp geschoten. De doelman, die daarvoor een paar prima reddingen verrichtte (zoals op een vrije schietkans van Postema en een vrije bal van Hrustic) was volstrekt kansloos. De voorsprong van de gasten was verdiend, maar op slag van rust kwam Emmen toch nog op gelijke hoogte. Een inschattingsfout van Amir Absalem, die de bal wilde terugkoppen op doelman Jan Hoekstra, werd afgestraft door Glenn Bijl. Met zijn linkerbeen schoof hij de bal in de verre hoek: 1-1. Het was nagenoeg de enige echte kans van de Drentse ploeg in de eerste helft. In die eerste helft viel Nikolai Laursen overigens uit met een spierblessure. Hij werd vervangen door de van PSV overgekomen Sekou Sidibe.

Tweede helft

Na rust was de eerste grote kans voor de thuisclub. Invaller Marko Kolar, die kwam voor Jansen, presteerde het om de bal oog in oog met Hoekstra naast te schieten. Vervolgens kreeg Groningen via een vrije bal van Bart van Hintum en een schot uit de omschakeling van Remco Balk twee prima kansen op de 1-2, maar redde Telgenkamp. Bij de derde Groninger-kans moest hij echter vissen. Slordig opbouwen en een mislukte sliding van Glenn Bijl leverde Mohamed El Kharbachi een niet te missen kans op: 1-2.

Direct na de 1-2 begon bij FC Emmen het grote wisselen en verdwenen alle basisspelers, minus Telgenkamp, richting de kleedkamer. Ook Groningen speelde na rust met een compleet ander team, maar bleef de bovenliggende partij. Door een eigen goal van Sabani en de tweede van El Kharbachi werd het wederom een forse nederlaag voor Emmen: 1-4.

