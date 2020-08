Beeld van Freek Berends gestolen: 'Zo'n prachtig uniek beeld'

"Het is zo'n prachtig uniek beeld. Het betekende veel voor mij. Ik had hem juist hier neergezet zodat iedereen ervan kon genieten en dan wordt het door een paar onverlaten weggehaald."

Charles Henri

Het kunstwerk is gemaakt door Charles Henri uit Meppel. Berends kocht het beeld eind jaren negentig van hem. Henri maakte de sculptuur voor een familie waarvan de dochter was overleden. "Aangezien één beeld gieten ontzettend kostbaar is, mocht Henri in overleg met de familie er nog twee beelden bijgieten voor zijn eigen verkoop. Op die manier was de prijs voor de familie ook aantrekkelijker", vertelt Berends. "Toen ik 25 jaar pottenbakker was, heb ik behoorlijk wat giften gekregen en van dat geld heb ik dit beeld gekocht."

Brons smelten

Berends vermoedt dat de daders het beeld hebben gestolen om het brons te smelten en te verkopen, maar de waarde van puur brons is helemaal niet zo hoog. "Dan praat je over drie of vier euro per kilo. Brons heeft de naam dat het erg duur is, maar dat is gewoon gelinkt aan de beelden. De techniek van brons gieten is heel ingewikkeld en arbeidsintensief. Bronzen beelden zijn duur. Het beeld dat hier stond kost 15.000 euro. Mensen denken daardoor dat brons duur is, maar in wezen stelt het niks voor", legt Berends uit.

Het bronzen beeld dat is gestolen (Rechten: Wikipedia/Gouwenaar)

Het beeld kan niet meer gereproduceerd worden. De mal is stuk en beeldhouwer Henri overleed in 2014. Echtener Stichting de Es heeft plannen om er een ander beeld te plaatsen, maar Berends zet er zelf in ieder geval geen bronzen beeld meer neer. "Dan kan je erop wachten dat die ook weer weg is. Ik ben geen leverancier van de misdaad."