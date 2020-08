Colombianen Nijeveen haalden cocaïne uit houtskool

"Uit de houtskool werd pure cocaïne gehaald. Allemaal voor de groothandel in Nederland", zegt Jeroen Poelert, plaatsvervangend hoofd van de landelijke recherche. "Qua inrichting, professionaliteit en menskracht is dit de grootste cocaïnewasserij die we ooit in Nederland hebben opgerold."

Grootste cocaïnewasserij ooit

Vrijdag werd een inval gedaan in een manege in Nijeveen. Wat de agenten daar aantreffen is ongekend. Er is een complete werkruimte ingericht waar cocaïne uit houtskool wordt gefilterd. De drugs is eerder verwerkt in de houtskool en naar Nederland verzonden. Daarnaast zijn er verschillende slaapvertrekken, zodat er in ploegendiensten kan worden gewerkt. Het is de grootste wasserij ooit in Nederland opgerold.

'Aanhouding was vakwerk'

Voor de agenten is het vrijdag een spannende dag. "Drie interventieteams hebben we ingeschakeld, die allen rekening moeten houden met hun eigen veiligheid. Ze weten niet wie ze aantreffen in het pand en hoe ze bewapend zijn. Het was vakwerk dat het ons gelukt is iedereen aan te houden", kijkt Poelert terug. Drie dagen had een speciale ontmantelingsploeg vervolgens nodig om de wasserij te ontmantelen. "Dat is moeilijk werk, want er wordt gewerkt met chemicaliën. Daar moet je geen gekke dingen mee doen."

Colombia

"Waarschijnlijk is de drugs afkomstig uit Colombia", zegt Poelert. "De expertise die nodig is om cocaïne uit steenkool te halen, is bekend in Colombia." Het is direct de reden dat de dertien Colombianen naar Nederland zijn gebracht. Voor de Colombiaanse drugshandel is het een beproefde methode om drugs te verwerken in producten als kleding, plastic en nu dus ook houtskool

Veel plezier heeft de onderwereld niet beleefd aan de cocaïnewasserij, zegt Poelert. "Ze moeten maanden bezig zijn geweest met het opbouwen van deze wasserij. Dan is het voor heen heel zuur dat we kort na de start van de productie en op het spoor zijn gekomen."

Lees ook: