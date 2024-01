Generaal Mondkapje en Holland Ambiance scoren bescheiden wereldhit

Diep in het najaar van 2020 stond Makila Belesi samen met Holland Ambiance op de planken bij Djammen, toen nog tussen de gebinten in de monumentale schuur van Coco Maria in Veenhuizen. Een van de nummers die hij daar speelde was Minister-president zegt Mondkapje.

Corona

Belesi schreef het nummer midden in de coronapandemie. "Iedereen een mondkapje", vertelt hij. "Toen de minister-president had gesproken dat iedereen een mondkapje op moest dacht ik: Ik help de minister-president met de campagne." Hij schreef het liedje, speelde het bij Djammen en zette het online, Zijn volharding en enthousiasme deden de rest. Het nummer ging de wereld over. "Amerika, Frankrijk, Israël, overal", zegt de zanger met trots. Mede door het succes heeft hij zijn artiestenaam veranderd in Generaal Mondkapje.

Nederlands

De uit Congo afkomstige Makila Belesi woont inmiddels vijf jaar in Nederland en wil niets liever dan zich de taal machtig maken. Vandaar dat hij in het Nederlands liedjes probeert te maken. "Makila heeft veel talent", zegt Holland Ambiance frontman Louis Ndjate. "Hij is zelf een bassist en hij speelt ook gitaar. Met de rumbamuziek kan hij zingen in het Nederlands, in het Frans en in het Lingala. Dat is onze taal, dialect van de Democratische Republiek Congo." Tijdens de opnames in Coco Maria in 2020 woonde Belesi nog in het AZC. Inmiddels heeft zijn taal een sprong gemaakt en gaat het spreken steeds beter. "Nederland is een mooi land voor mij. Ik ben nu in Nederland, ik ben een Hollander, dus ik probeer Nederlands te praten", verklaart de zanger.