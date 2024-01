Koopwoningen voor het eerst sinds 2014 op jaarbasis in prijs gedaald

Landelijk

In alle provincies waren koopwoningen vorig jaar goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling was met 4,8 procent het grootst in Utrecht. Verder varieerden de prijsdalingen van 0,8 procent in Limburg tot 4,7 procent in Noord-Holland.

Ook wisselden in alle provincies minder woningen van eigenaar dan in 2022. De daling van het aantal woningtransacties was het grootst in Limburg (-13,3 procent) en het kleinst in de provincie Utrecht (-2,8 procent). Dit is het derde jaar op rij dat er in alle provincies minder transacties werden genoteerd ten opzichte van een jaar eerder.