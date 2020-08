Anco Jansen na tweede oefennederlaag: Misschien zijn we wel minder goed dan we denken

Volgens de Zwollenaar gaat er teveel fout, in zowel aanvallend als verdedigend opzicht. "En als het dan aanvallend niet lukt is het wel prettig dat je op de nul kunt spelen, maar daar zijn we niet toe in staat. Het mag duidelijk zijn, het moet veel beter. Het is niet zo dat ik geschrokken ben van ons niveau, maar ik had het wel anders verwacht."

"We weten waar we staan en dat er werk aan de winkel is", vervolgt Jansen. "Wellicht vonden we onszelf allemaal wel heel goed na de eerste twee seizoenen in de eredivisie en misschien is dit wel even goed. Het staat buiten kijf dat we goede voetballers hebben, maar alles begint met keihard werken en dat moeten we gaan doen."

