Dick Lukkien: We moeten even op gang komen

De oefenmeester, die in tegenstelling tot afgelopen vrijdag in het duel tegen Cambuur koos voor een sterke beginopstelling en niet voor twee gelijkwaardige elftallen per helft, vond dat zijn ploeg een stuk beter voor de dag kwam dan in het duel tegen de Friezen. "De onderlinge afstanden waren een stuk beter en op het middenveld kreeg de tegenstander veel minder ruimte om te voetballen. Dat het allemaal veel beter moet is helder, maar wij zijn een ploeg van stramien en vastigheden en dat krijg je door veel te trainen en door wedstrijden te spelen en dát hebben we de afgelopen vijf maanden niet gedaan."

Toch kwam Emmen, zo concludeerde Lukkien, net als tegen Cambuur ook tegen FC Groningen maar niet tot een fatsoenlijke en lekker lopende aanval. "Dat had te maken met de manier waarop Groningen stond. Zij stonden ver terug met een goed blok. Daar gingen wij niet goed mee om. Ik heb in de rust aangegeven dat je ze dan aan het lopen moet krijgen, door veel meer beweging en diepgang in ons spel te krijgen. Je zag het bij onze goal toen Glenn Bijl het wel deed. De pass van Keziah Veendorp was dan wel niet heel goed, maar doordat er beweging en druk op de bal is zorg je dat een tegenstander fouten maakt. Dat hebben we uiteindelijk veel te weinig gedaan."

We zijn niet zo breed als we hadden gehoopt" FC Emmen-trainer Dick Lukkien

Over het laatste half uur was Lukkien heel helder. "We zijn niet zo breed als we gehoopt hadden. Het verval was weer te groot. Natuurlijk heeft dat te maken met de leeftijd van de invallers en moet je daar niet te hard over oordelen, maar de manier waarop we in die laatste fase de goals weggeven dat mag gewoon op dit niveau niet."

