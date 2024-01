Is Emmen een stad of een dorp, hoe zit dat?

In Drenthe hebben we steden en dorpen, gehuchten, buurtschappen, noem maar op. Soms roepen deze plaatsen vragen op, want wanneer is iets nou een stad of een dorp? Wat is het criterium?

Ook Ap Oost uit Erica zat met zo'n vraag in zijn maag: "Ik zie op meerdere plaatsen dat Emmen wordt aangeduid als stad. Maar bij mijn weten is Emmen een dorp. Hoe en waarom is dat zo?" Hij wendde zich tot Zoek het uit!

Het ontstaan van Emmen

Zoals altijd is het verstandig om bij het begin te beginnen. Want hoe is Emmen begonnen, hoe is het ontstaan?

Emmen ontstond op de zuidoostpunt van de Hondsrug. Het werd voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1139, toen het als Curtis Emne (Hof van Emmen) omschreven werd. De namen Emne en Empne worden vaker genoemd als oude namen voor Emmen. Het betekent hoogstwaarschijnlijk 'de vlakte, het lage land'. Zo schrijft de gemeente Emmen op hun website.

Door de ontginning van de omliggende veengebieden, de Emmer Venen, groeide Emmen uit tot een plaats van formaat. Deze ontwikkeling werd doorgezet na de Tweede Wereldoorlog, na 1945 groeide Emmen uit tot de grootste regionale industriekern, mede door de vestiging van meerdere textiel- en metaalfabrieken.

De industrialisering van Emmen trok veel arbeiders naar de regio, waardoor er nieuwbouwwijken uit de grond gestampt moesten worden om deze mensen van een woning te voorzien.

Alleen een stad met stadsrechten?

Ap Oost uit Erica heeft een punt als hij zegt 'Ik dacht altijd dat Emmen een dorp was', als je kijkt naar stadsrechten. Emmen heeft namelijk nooit stadsrechten gekregen. In Drenthe hebben alleen Assen, Meppel en Coevorden stadsrechten. Stadsrechten werden uitgedeeld door een landsheer. Een stad mocht meer dingen dan een dorp, zoals bijvoorbeeld een stadsmuur bouwen om zichzelf goed te kunnen verdedigen.

Het geven van stadsrechten aan een plaats was een middeleeuws fenomeen, wat door graven, bisschoppen, hertogen en dergelijke vooral gebruikt werd om bepaalde plaatsen aan zich te binden. Sinds de invoering van de Gemeentewet in 1851 is er geen bestuurlijk onderscheid meer tussen steden en dorpen en kent Nederland alleen nog maar gemeenten.

Wettelijk onderscheid tussen stad en dorp

In de wet is er geen verschil tussen een stad of een dorp. Tussen 1848 en 1851 zijn de klassieke stadsrechten afgeschaft, en sindsdien zijn 'gemeente', 'bebouwde kom' en 'woonplaats' de formele benamingen voor de steden, dorpen, gehuchten en buurtschappen geworden. Het verschil hiertussen bestaat dus alleen in de volksmond.

Als we willen weten of Emmen een stad is of een dorp, kunnen we dus niet kijken naar in de wet vastgelegde regels hierover. Wettelijk gezien zou je alleen kunnen zeggen: Emmen is een gemeente. En er is niemand die dat zal betwisten.

Een stad volgens moderne maatstaven

Dan moeten we kijken naar wanneer een plaats in de volksmond een stad wordt genoemd. Tegenwoordig wordt er dan vooral gekeken naar de grootte van de plaats, het aantal inwoners, en de voorzieningen.

Emmen is de grootste plaats in de gelijknamige gemeente Emmen. Op 1 januari 2021 woonden er 56.640 mensen in Emmen. In Nederland wordt bij plaatsen zonder historische stadsrechten vanaf een inwoneraantal van ongeveer 50.000 gesproken van een stad. Of een plaats als stad gezien wordt, hangt ook af van de bevolkingsdichtheid van het gebied eromheen.

Wat betreft de voorzieningen zou een plaats een stad genoemd worden als het zelfstandig kan functioneren, los van de omliggende plattelandsplaatsjes. In het geval van Emmen lijkt dat zeker op te gaan met een stevig stadscentrum, een aantal kerken, scholen, het gemeentehuis en een aantal sportaccommodaties.

Emmen, stad of dorp?

Ondanks dat Emmen dus geen stadsrechten heeft en naar middeleeuwse maatstaven gezien zou worden als een dorp, mogen we Emmen gewoon een stad noemen. Stadsrechten bestaan niet meer en wettelijk gezien is er helemaal geen sprake van steden of dorpen. Emmen is de grootste plaats in Zuidoost-Drenthe, en heeft daarmee alle recht om stad genoemd te worden.

Zoek het uit!