Dakdekken in de hitte: 'Om de twintig minuten pauze'

Hij en zijn collega's beginnen om 7.00 uur en werken door tot het middaguur. Vandaag staan ze op een dak in Assen. "Als het dak schaduw heeft, dan kunnen we nog wat langer doorwerken. Maar als er geen schaduw is, dan stoppen we met werken."

Niet gek ook, want de zwarte dakbedekking kan wel 80 graden worden. "Je zweet dan ook snel", merkt Shadida op. Daarom wordt er om de twintig minuten een pauze ingelast. "Dan stoppen de jongens om water te drinken."

Benauwd vs. droog

De in Israël geboren dakdekker vergelijkt de warmte met die in zijn geboorteland. Hij zegt dat de warmte hier anders aanvoelt. "In Israël is het warm en droog, maar hier wordt het snel benauwd." En de zon is fel, dus wordt er volop gesmeerd met zonnebrand. "We moeten goed zorgen voor onszelf en de medewerkers".

Van Soliman Shadida mag het dan ook wel wat koeler. "Volgende week daalt de temperatuur naar ongeveer 23 tot 25 graden. Dan kunnen we weer lekker slapen", blikt Shadida vooruit.