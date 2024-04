Expeditie Nederland: Knieperties en rollegies bakken met oud en nieuw

In Drenthe worden tijdens oud en nieuw knieperties en rollegies gegeten. Hele families zitten sinds oudsher samen te bakken en ervan te eten natuurlijk. Dat bakken gebeurt gewoon thuis aan de keukentafel, maar ook op scholen en in bejaardentehuizen. Ook bij de Paasbergen in Odoorn.

Verslaggever Ineke Kemper is voor Expeditie Nederland op pad om alles te weten te komen over deze koekjes. Bij de Paasbergen vonden de bewoners het geen straf om mee te werken. Met zijn allen worden er bolletjes deeg gerold en vrijwilligers stoppen ze tussen het 'kniepertiesiezer'. De koekjes krijgen amper tijd om af te koelen, de bewoners weten wel wat lekker is.

En dan komen de verhalen over vroeger los. Hoe er in de schuur of aan de keukentafel gebakken werd. En dat vervolgens het hele huis er naar stonk. Sommigen bakten tijdens oud en nieuw wel honderden knieperties. "Met een borreltje door het deeg". De rollegies blijken minder populair om te bakken. Maar ze eten, dat doen de bewoners dan weer wel. "Met een beetje slagroom er in", lachen ze. "Nee dat hoorde vroeger niet zo, maar het is wel lekker."

Maar waar komt die traditie eigenlijk vandaan? En wat is de betekenis van het platte en het opgerolde koekje? Maar een paar bewoners weten hoe het zit. En dus gaat Ineke ook naar het Drents archief. Waar zelfs het ijzerkoekenoproer ter sprake komt. En waar Ellen van der Velds van het Drents Archief nog een mooie anekdote van haar oma heeft. Want oma wist precies hoe het hoorde.