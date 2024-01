Meer maatregelen nodig voor herstel Fochteloërveen: 'We lopen al achter'

Het schadelijke effect is terug te zien in de biodiversiteit in het gebied, zegt Slingerland. "Niet alleen in planten en diersoorten die afgenomen zijn, maar ook in die erbij komen. Het pijpenstrootje, dat is een hardnekkige grassoort, die door de heide heen groeit. Dat is in dit gebied een behoorlijk probleem." De soort kan verwijderd worden, maar dat "is een heel ingewikkeld en duur gebeuren", zegt Slingerland. "De echte oplossing is dat je stikstof omlaag brengt."