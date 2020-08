UMCG-viroloog kritisch over corona-testbeleid NK wielrennen

"Nee, dat kan ik écht niet", zegt hij lachend. "Ik zou het altijd zo dicht mogelijk tegen de wedstrijd aan doen. Dat doen we in het ziekenhuis ook. Je wil het zo snel mogelijk weten. En zeker als het belangrijk is", zegt de Hoogleraar Medische Microbiologie en hoofd van de sectie klinische virologie van het UMCG.

Driehonderd renners in drie dagen

In Drenthe worden vanaf volgende week vrijdag drie wedstrijden verreden. De beloften bijten het spits af. En daarna volgen de elite-vrouwen en -mannen op zaterdag en zondag. In totaal gaan er ruim driehonderd renners verdeeld over drie dagen van start.

"Als het om zulke grote groepen gaat, kun je het wel binnen een dag uitvoeren. De snelste test duurt ongeveer een uur. En als je er honderd op één dag wil doen ben je ongeveer vijf a zes uur bezig. Dus je kunt ervoor kiezen om 's avonds te testen en dan heb je 's morgens de uitslag", zegt Niesters.

De 'snelle' test is wel eens zo duur en kost honderd tot honderdtwintig euro per stuk. Maar als je tot het laatste moment wacht, zou je wel met één test kunnen volstaan. En zo kun je er op het laatste moment nog renners uitpikken die géén klachten hebben, maar tóch besmet blijken te zijn.

Tijmen Eising twijfelt

Tijmen Eising uit Emmen rijdt volgende week zondag zijn wedstrijd tussen de elite-renners. Maar in tegenstelling tot veel collega's is hij semi-prof. Naast het wielrennen heeft hij gewoon een baan. Hij wil graag in eigen provincie starten maar het test-protocol zorgt voor twijfels.

"Het is allemaal leuk en aardig dat wij zes en drie dagen voor de wedstrijd getest worden. Maar wat doet iemand in de dagen na die laatste test? Ik moet gewoon werken. Dus dan is die test eigenlijk een wassen neus", zegt Eising. "Je hebt full-profs die helemaal in hun eigen bubbel leven. Maar ik, en met mij vele anderen in het peloton, leven in meerdere bubbels", verklaart de renner van het VolkerWessels-Merckx Cycling Team.

Lastige beslissing

Daarnaast moet Eising, die in Emmen woont en in Assen werkt, zowel maandag als donderdag op-en-neer naar Heerenveen om getest te worden. De KNWU heeft voor NK-renners namelijk vijf testlocaties in Nederland aangewezen. Daarbij komt nog dat de ploegen, die het vanwege de coronacrisis financieel toch al niet makkelijk hebben, 75 euro per renner kwijt zijn aan de coronatesten. Alles bij elkaar maakt de beslissing voor Eising alleen maar lastiger.

Daarnaast moeten alle deelnemers aan het Nederlands kampioenschap in Drenthe ook een week lang iedere dag een vragenlijst invullen over hun gezondheid. Pas met twee negatieve testuitslagen en correct ingevulde papieren wordt er een startnummer verstrekt.

Geen publiek welkom, live op TV Drenthe

Bij het evenement worden dagelijks 250 toeschouwers en 250 genodigden toegelaten. Kaarten zijn niet te koop. Het evenemententerrein is voor ongewenste gasten hermetisch afgesloten. De wedstrijden van de elite-vrouwen en -mannen zijn zaterdag en zondag live te volgen op TV Drenthe.