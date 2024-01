Hele Tweede Kamer snapt probleem van flessenhals Meppel, maar komt het geld er?

Eigenlijk vindt bijna de hele Tweede Kamer het belangrijk dat de flessenhals op het spoor tussen Meppel en Zwolle en de krappe situatie op station Meppel moeten worden aangepakt. Maar de vier onderhandelende partijen voor een nieuwe regering houden hun kaarten nog tegen de borst als het om de benodigde resterende 40 miljoen euro gaat.

Van staatssecretaris Vivianne Heijen (CDA) hoeft het Noorden niks te verwachten en is de boodschap duidelijk: de flessenhals moet worden opgelost, maar dit kabinet heeft het geld niet en is demissionair. Het is aan de Tweede Kamer, zegt ze. En daar geven de vier onderhandelende partijen voor een nieuwe regering de doorslag. Oude en nieuwe politiek lopen dwars door elkaar. CDA, ChristenUnie, GroenLinks-PvdA en D66 willen Heijnen met een amendement dwingen het geld tóch beschikbaar te stellen.

Dat is in een notendop de samenvatting van het debat in de Tweede Kamer over de flessenhals Meppel - Zwolle. Er is in totaal 75 miljoen nodig, 35 miljoen daarvan werd eerder ook al door een amendement in de Tweede Kamer met veel moeite afgedwongen.

Waarom 9 jaar?

CDA'er Eline Vedder uit Ruinerwold - één van de indieners van het amendement- vroeg de VVD om steun. "Ik durf vanuit Drenthe de trein niet meer te nemen."

Habtumu de Hoop (GroenLinks-PvdA) is noordelijk Kamerlid en reist vaak tussen Meppel en Zwolle. Hij ziet vaak de problemen op het spoor rondom station Meppel. "Dat spoorknooppunt moet gewoon weer betrouwbaar worden."

Pieter Grinwis van de ChristenUnie is de bedenker van het amendement. "De vraag is of je knooppunt Meppel wel voorbij komt", schetst hij in het debat. "En als het geld er wel komt, waarom moet het nog 9 jaar duren voordat alles is aangelegd, en kan dit niet sneller?"

Staatssecretaris Heijnen is het met de Kamer eens dat het aanpassen van het spoorknelpunt tussen Meppel en Zwolle niet negen jaar mag duren, zoals ProRail onlangs aangaf. "Daar was ik ook niet erg van gecharmeerd. Ik zal er scherp op zijn", zei Heijnen. "Ik onderken en erken dat de flessenhals Meppel een probleem is dat zeer snel moet worden opgelost."

Grinwis torpedeerde de woorden van de staatssecretaris: "Elke dag dat we wachten met het beschikbaar stellen van het geld betekent in Meppel langer wachten op de oplossing. Dank dat u de Kamer adviseert om het geld beschikbaar te stellen."

Weer proberen

Het is de zoveelste poging van de Tweede Kamer om het totaalbedrag van 75 miljoen euro beschikbaar te stellen. Wethouder Klaas de Vries (Sterk Meppel) van Meppel en gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) zaten tijdens het debat op de publieke tribune. Hun afdronk van het debat tot zover: "Het is nu oordeel Tweede Kamer, dat is positief. Maar lastig is dat de vier mogelijke regeringspartijen de kaarten tegen de borst houden."

In 2022 hebben Tweede Kamerleden Fahid Minas (VVD) en Lisa van Ginneken (D66), samen met de andere leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat, serieuze moeite moeten doen om staatsecretaris Heijnen ervan te overtuigen geld in Meppel - Zwolle te steken. Ze kwam 'slechts' met de helft over de brug.

In september 2023 kwam BBB-fractievoorzitter Carloline va der Plas ook al met eenzelfde soort amendement zoals vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt: 45 miljoen van het kabinet voor de flessenhals, en laat de regio niet meebetalen omdat vooral bij de gemeenten langs de spoorlijn dat geld er niet is. Maar inmiddels is de BBB een mogelijke aankomende regeringspartij en houdt ook die kaarten tegen de borst.