Wolven op het ijs met wildcamera vastgelegd

Het geluid van krakend ijs. Je hoort het normaal gesproken alleen als er mensen op lopen. Maar in dit geval zijn het wolven die zorgen voor de klanken van de vrieskou.

Op beelden hieronder zie je de wolven van de roedel uit Midden-Drenthe vorige week over het ijs lopen. De eerste wolf verliest even de grip op de gladde ondergrond en glijdt met zijn achterpoten over het ijs. De beelden zijn opgenomen met een wildcamera.