Zeelandstreekje: mislukte 'kolonisatie' in Drouwenermond

Kolonisatie

In 1844 vestigden vier gezinnen uit het Zeeuwse Westkapelle zich in het Drentse veengebied, in de Drouwenermond. Er was namelijk grote werkloosheid en armoede onder de dijkwerkers van Westkapelle, en de toenmalige president van het dijkbestuur Jacob Lodewijk Snouck Hurgronje was naarstig op zoek naar mogelijkheden om het lot van dijkwerkersgezinnen te verbeteren.

Snouck Hurgronje was Tweede Kamerlid en kwam met zijn collega, de oud-burgemeester van Assen Gerrit Kniphorst, met een plan. Kniphorst kon als eigenaar van een nog onontgonnen veengebied heel goed arbeiders gebruiken, en de twee mannen besloten tot een eerste 'overplanting' van vier gezinnen. Bij goede resultaten zou men meer families laten verhuizen van Westkapelle naar het Drentse veengebied.

Op het Zeelandstreekje is een kunstwerk geplaatst om de Zeeuwen te gedenken (Rechten: RTV Drenthe/Greetje Schouten)

Mislukking

Het experiment werd geen succes. Uit de briefwisseling van de 'kolonisten' met de achtergebleven familie in Zeeland bleek dat hun leven zwaar was en dat de situatie in het veengebied hen bitter was tegengevallen. Er was voor hen echter geen weg terug.

Ook het overlijden van de beide initiatiefnemers vrij kort na de aanvang van het experiment is er waarschijnlijk mede de oorzaak van dat er niet nog meer gezinnen uit Westkapelle naar Drenthe zijn overgebracht.

Sporen nagelaten

In de Veenkoloniën wonen nog altijd nakomelingen van de vier gezinnen die uit Westkapelle naar Drenthe waren verplaatst. De bekendste is de familie Toutenhoofd, waarvan in ieder geval in Stadskanaal nog een familielid te vinden is.

Monument Als aandenken aan deze verhuizing is een monument opgericht, en ook de naam 'Zeelandstreekje' is een blijvende herinnering aan de vier Zeeuwse gezinnen, die naar Drenthe werden verplaatst. Vier populieren en dertien esdoorns vormen samen met het eigenlijke kunstwerk, gemaakt door de beeldhouwer en ruimtelijke vormgever Jef Depassé, als een symbool voor deze vier gezinnen en de dertien kinderen. Eerder bestond het monument uit acht populieren, die de echtparen van de gezinnen voorstelden. Foutje, bedankt In 1999 werden de bewoners van het straatje onaangenaam verrast, toen bleek dat de gemeente Borger-Odoorn vier van de bomen kapte die onderdeel waren van het monument. Er was door de gemeente gekeken naar wat onderhoudstechnisch noodzakelijk werd geacht, en de populieren zouden te dicht op elkaar staan. Hierdoor zijn er van de acht populieren nog vier over.

