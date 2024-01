'Drentse' Pissende ijsbeer verlaat Amersfoort

Een half jaar lang leegde de Pissende IJsbeer zijn blaas in de Amersfoortse gracht. Nu is het metershoge beeld van de uit Sleen afkomstige kunstenaar Florentijn Hofman weggehaald en gaat de kunstenaar op zoek naar een nieuwe plek voor de ijsbeer, meldt RTV Utrecht

De ijsbeer stond vanaf juli 2023 op de kade voor Museum Flehite in Amersfoort en vroeg aandacht voor de huidige klimaatproblematiek. "Dit beeld vertelt in een notendop waar het in onze wereld over gaat. Over ijskappen die smelten, een natuur die lijdt, ijsberen wiens leefomgeving steeds kleiner worden", vertelde museumdirecteur Paul Baltus eerder aan RTV Utrecht.