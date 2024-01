Mammoetboom in Veenhuizen weet nog steeds niet van wijken

Hij moet wijken, maar hij wil niet wijken. De mammoetboom van Jan Meester uit Veenhuizen staat nog steeds fier overeind. Vandaag werd poging twee om de boom te vellen afgeblazen vanwege de harde wind.

De 95-jarige Meester plantte de boom pakweg veertig jaar geleden achter zijn huis. De sequoia (ook wel bekend als mammoetboom) groeide als kool. Inmiddels heeft de boom de imposante lengte van 22 meter bereikt. De boom is daarmee wat scheef komen te staan en buren van Meester vinden het toch een prettiger idee als hij er niet meer zou staan. Meester stelde daarom voor de boom als kerstboom op het Koopmansplein in Assen te gebruiken maar dat plan viel begin december al in duigen, omdat de aanwezige experts vermoedden dat de boom te zwaar is om met een kraan te verplaatsen.

Groene dak van Veenhuizen

Vandaag was het tijd voor plan B. De boom moet in stukken worden gezaagd en worden opgeruimd. Maar ook nu kwam de mammoetboom niet van zijn plek. "Het waait te hard", zegt Frank Meester, zoon van Jan. "Het is nu niet veilig om de boom te zagen."

Meester junior moet er stiekem wel een beetje om lachen. "Het lijkt alsof de boom absoluut niet weg wil. We weten niet wanneer er een derde poging wordt ondernomen."