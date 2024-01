Ruzie dorpsbestuur Zwartemeer escaleert: voorzitter stapt op

Wim Bos is opgestapt als dorpsvoorzitter van Zwartemeer. Hij is de onenigheid en de frictie tussen hem en twee andere bestuursleden meer dan zat. Bos heeft daarom besloten de handdoek in de ring te gooien.

De problemen binnen de dorpsraad kwamen in november naar buiten. Toen bleek dat twee leden van de raad, Kees Overgaauw en Edwin Jansing, uit hun functie zijn gezet. Volgens Bos was er sprake van een onwerkbare situatie, ingegeven door de verschillende kijk op zaken die beide partijen hebben. Overgaauw en Jansing hebben aangegeven niet te willen vertrekken. Beide vroegen zich daarbij ook af of ze zomaar uit de raad gekegeld konden worden.

Onwerkbare situatie

Bos laat weten dat samen met de gemeente de statuten en andere regelementen onder de loep zijn genomen. Maar nergens staan spelregels over hoe om te gaan met een situatie als deze. Kunnen leden zomaar buiten de deur worden gezet? Kunnen ze weggestemd worden door de andere leden? Er wordt met geen letter over gerept in de documenten. Volgens Bos werden deze stappen ondernomen in samenwerking met de overige bestuursleden en de gemeente. Er gingen brieven over en weer tussen alle partijen.

Een brief van de rechtsbijstandverzekering van Overgaauw en Jansing aan het adres van Bos deed bij die laatste de emmer overlopen. "Het is een onwerkbare situatie geworden en ik ben er klaar mee."

Gebakken peren

De voorzitter zegt daarbij zich ook in de steek gelaten door de gemeente. "Ze hebben eind vorig jaar hard hun best gedaan om ons te steunen. De burgemeester was daar ook bij betrokken. Ik heb op zijn verzoek een brief opgesteld waarin ik in principe aangeef de beide heren te ontslaan. De gemeente heeft de inhoudelijke bewoording bepaald. En nu krijg ik een brief van de jurist van Overgaauw en Jansing." En nu zit Bos met de gebakken peren en geeft de gemeente niet thuis, laat hij teleurgesteld weten.

Volgens Bos liepen hij en overige bestuursleden op tegen de in hun ogen eigengereide wijze waarop de twee heren te werk gingen. Volgens hem speelde dit al sinds de installatie van de jongste dorpsraad in 2022. De financiële handel en wandel van de plaatselijke kinderboerderij was daarbij een van de pijnpunten, waarbij te rigoureus werd opgetreden.

'Pik ik niet'

Bos zegt ook 'zwart te zijn gemaakt' op social media door beide heren. "Ze zeggen dat ik niet op de hoogte ben van de statuten. En dat het eenmansactie van mijn kant is om ze er uit te zetten. Nou, totaal niet. Niemand in de raad wil meer met ze werken. Als zij weer een plek krijgen, dan stapt de rest op." Bos wacht dat moment dus niet meer af. "Nee, ik pik het niet meer. Ik heb mij 25 jaar lang ingezet voor dit dorp. Ouderraad, carnaval en de dorpsraad. En dan word ik zo te kakken gezet. Dat pik ik niet."