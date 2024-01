Nieuwbouw van buitendienst Aa en Hunze in Gieten bijna miljoen duurder

Nieuwbouw en verbouw van de buitendienst van Aa en Hunze in Gieten wordt fors duurder. Voor het project was 1,6 miljoen euro gereserveerd, maar het investeringsbedrag loopt op tot ruim 2,5 miljoen. Gestegen bouwprijzen en meer benodigde kantoorruimte jagen de gemeente op kosten.

Volgens het college van burgemeester en wethouders is er een extra krediet nodig van 923.000 euro. Flink schrappen in het oorspronkelijke ontwerp van BDG Architecten uit Zwolle, heeft volgens het college ook consequenties. Dat betekent in feite een nieuw ontwerp, wat ook weer geld kost, en wat vertraagt.

Te krap

De buitendienst van Aa en Hunze, verantwoordelijk voor onderhoud aan groen, wegen, en gladheidsbestrijding, zit nu met kantoor en werkloodsen aan de Oelenboom 10. Maar op die locatie zitten ze volgens een haalbaarheidsstudie al tijden in een te krap jasje. En dat wordt alleen maar krapper, door de komst van meer mensen door meer werkzaamheden.

De gemeentelijke buitendienst is in 2021 namelijk uitgebreid met zogeheten kernteams, kleine lokale onderhoudsploegen die de openbare ruimte veilig, toegankelijk en netjes moeten houden. Deze teams zitten in de dorpen Rolde, Gasselternijveen, Annen en Gieten. De ploeg van Gieten wordt ondergebracht bij de buitendienst aan de Oelenboom. Nu huurt de gemeente nog een locatie elders in Gieten.

Hoofdentree aan Rondkamp

Om het ruimtetekort op te lossen, wordt het naastgelegen perceel van Rondkamp 10 bij de buitendienst aangetrokken. Daar wordt een nieuw, duurzaam gebouw van twee verdiepingen neergezet, met daarin kantine, kantoren, spreekkamers, vergaderruimtes en douches. Ook komt er een nieuwe loods voor materieel als maaiers en trekkers. Op de huidige locatie aan de Oelenboom worden straks kantoor en werkruimte verbouwd.

In het nieuwste bouwplan wordt rekening gehouden met bijna 700 vierkante meter kantooroppervlak, dat is 250 vierkante meter meer dan in het oorspronkelijke ontwerp. Volgens de gemeente is er behoefte aan nog meer (flex)werkplekken. In totaal is er plek straks voor vijftig mensen. De hoofdentree van de buitendienst komt straks aan de Rondkamp te liggen.