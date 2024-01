Theatervoorstelling Het Pauperparadijs keert niet terug in Veenhuizen

Het Pauperparadijs kiest er deze zomer voor om niet in Veenhuizen op te treden, maar in het AFAS Theater in Leusden. Volgens producent Wolter Lommerde is het risico om op te treden in Veenhuizen te groot. "Het werd steeds kostbaarder in de open lucht, in het theater heb je altijd dezelfde omstandigheden."

In 2016, 2017 en 2023 was het theaterspektakel Het Pauperparadijs te zien op het binnenterrein van het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Tussendoor was het te zien in Theater Carré in Amsterdam. Ook voor dit jaar was er door de gemeente Noordenveld al een vergunning afgegeven, maar producent Lommerde kiest ervoor om naar het theater in het midden van het land te gaan.

Het spelen in de buitenlucht brengt te grote risico's met zich mee. "Het is de zomer te heet om 's middags op te treden. Daarnaast konden afgelopen zomer vanwege een storm twee voorstellingen niet doorgaan", legt Lommerde uit. "Bovendien kost het opstarten in het Gevangenismuseum een half miljoen euro. Als je nu kijkt is het een leeg grasveld, dat moet omgebouwd worden tot pop-up-theater. Dat zal ergens van betaald moeten worden."

Geluidsoverlast

Rondom de voorstellingen was veel te doen, omdat enkele omwonenden regelmatig hun beklag deden over geluidsoverlast. Vorig jaar werden bezwaren van omwonenden verworpen, waardoor Het Pauperparadijs door kon gaan. "Niet iedereen stond te juichen als wij wat aankondigden in Veenhuizen", vertelt Lommerde. "Dat was niet de hoofdreden, maar is wel een bijkomend ding. Dat soort zaken kost veel energie." Die omwonenden laten in een eerste reactie weten blij te zijn dat er elders opgetreden gaat worden, want dan "hebben wij er geen last van".

De keuze voor Leusden was voor Lommerde een abc'tje. Hij heeft al goede ervaringen daar, aangezien een andere voorstelling van regisseur Tom de Ket (Veertien, over het leven van Johan Cruijff) er al gespeeld wordt. "Het is een fijn theater, in het midden van het land. Dat maakt de keuze gemakkelijker. We kunnen er ook veel doen met licht en geluid, dat wordt fantastisch."