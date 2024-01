Schietsporters na drama Weiteveen: 'Iedereen met wapenvergunning ligt onder microscoop'

Jagers en schietsporters in Nederland met een vergunning op zak, hebben te maken met zeer strenge regels, jaarlijkse inspecties, huisbezoeken en ook hun gedrag ligt onder een microscoop. Dat stellen de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) en de Nederlandse Jagers Vereniging (NJV).

Hoe het drama in Weiteveen - waarbij de vermoedelijke schutter een jachtakte zou hebben - dan toch heeft kunnen gebeuren, is ook voor de associatie en de vereniging een grote vraag.

Regels

Volgens directeur Sander Duisterhof van KNSA zijn de regels rondom het hebben van een jachtakte of een wapenverlof bijzonder streng. "En dat is niet voor niets, want we hebben het hier over vuurwapens, dus een risico. Vooral sinds de schietpartij in Alphen aan den Rijn (april 2011, red.) zijn we met z'n allen zeer alert."

Dorien van Dijk van de Jagersvereniging bevestigt dat. "Voordat je überhaupt een jachtakte krijgt, moet je een opleiding van ruim een jaar gevolgd hebben en wordt door de politie ook je doopceel gelicht. Je moet ook informatie aanleveren over onder meer je psychische gesteldheid. En dan is er nog de sociale controle van mede-jagers."

Ook zij legt de link met Alphen aan den Rijn. "Sinds dat drama zijn de systemen zo gekoppeld, dat bij ons direct een lampje gaat branden, zodra een vergunninghouder op wat voor manier dan ook in aanraking komt met de politie. Dus ook als 'ie door rood rijdt, of na een ruzie in een café."

Duisterhof vervolgt: "Zodra er bij leden of verenigingen ook maar een vermoeden is dat er iets niet in de haak is bij een bezitter van een wapenvergunning, trekken wij aan de bel. Vergunninghouders kunnen dan redelijk gemakkelijk hun vergunning kwijtraken. Of hun wapens worden preventief in bewaring genomen. We hebben een meldpunt, er is een zwarte lijst en er zijn heel korte lijntjes met de politie."

Het komt volgens de organisaties dan ook geregeld voor dat vergunninghouders hun akte of verlof in moeten leveren. Van Dijk: "Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer iemand zijn of haar wapens onzorgvuldig heeft opgeborgen, of er open en bloot mee rondrijdt."

Richard K.

Hoe het dan toch kan dat in de zaak Weiteveen de verdachte Richard K. in het bezit zou zijn van een jachtakte, terwijl de politie het afgelopen jaar meerdere meldingen en enkele aangiften had ontvangen van zowel de verdachte als de slachtoffers, is een grote vraag.

"Dat we met al onze systemen alles kunnen voorkomen is een illusie, maar het mag duidelijk zijn dat we zeer alert zijn", zegt Duisterhof. "En bij mijn weten is de politie dat ook."

Van Dijk: "We weten ook nog niet alles van wat hier gebeurd is. Misschien was de schutter zijn akte onlangs wel kwijtgeraakt. Het is ook nog niet duidelijk wat voor soort wapens hij nu precies heeft gebruikt. Het enige wat duidelijk is, is dat in deze zaak ergens iets behoorlijk fout is gegaan. En dat dit een groot drama is, met alleen maar verliezers."