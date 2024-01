Dorpspark Annerveenschekanaal valt in de prijzen en kijkt naar de toekomst

Het dorpspark in Annerveenschekanaal bestaat pas sinds 2019. Toch valt het na iets meer dan vier jaar als winnaar van Kern met Pit al in de prijzen en dat zagen ze in Annerveenschekanaal niet aankomen.

"Er waren ook heel veel andere projecten, dan denk je: oeh, dat is ook mooi. En we zagen ook een beleefbos waarvan we dachten dat dat mooi was voor bij ons", vertelt Annet Steenge van de werkgroep Dorpspark. "Leuke plannen, maar uiteindelijk win je dan zelf. Een verrassing, maar wel heel fijn om te horen."

Struikelblok

Het afgelopen jaar zijn fruitstruiken en fruitbomen geplant, is een insectenhotel opgebouwd en een schaapscheerfestival opgezet. In Annerveenschekanaal hebben ze echter nog plannen genoeg. Vooral speeltoestellen staan hoog op het verlanglijstje, maar omdat het park precies op de provincie- en gemeentegrens ligt moet nog wat bureaucratie overwonnen worden.