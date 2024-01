Veenhuizer ondernemers begrijpen vertrek Het Pauperparadijs: 'Zal wel een gemis zijn'

Het vertrek van Het Pauperparadijs uit Veenhuizen zorgt voor begrip en teleurstelling bij ondernemers. De theaterproductie maakte vandaag bekend komende zomer niet in Veenhuizen te staan, maar in het AFAS Theater in Leusden. "Het zal zeker een gemis zijn, want de extra beleving die deze plek gaf gaat wel verloren", zegt museumdirecteur Friso Visser van het Gevangenismuseum in Veenhuizen.

De binnenplaats van het museum vormde al drie keer het decor voor het theaterstuk. Dat er nu voor een andere locatie wordt gekozen, vindt museumdirecteur Friso Visser jammer. "Het is een prachtig stuk dat heel goed past op deze plek", zegt Visser.

'Is dit een dankbaar signaal?'

Mark ter Maat zit met koffiebranderij Koffielust in de buurt van het Gevangenismuseum. Hij kijkt neutraal aan tegen het vertrek van de stichting, maar stelt wel wat kritische vragen. "Ik vraag mij af of dit een dankbaar signaal is naar bijvoorbeeld de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld, die veel energie en geld hebben gestoken in de coronaperiode om Het Pauperparadijs weer naar Veenhuizen te halen", zegt hij.

"En ook ik heb een heel klein steentje daaraan bijgedragen. Er zijn beloften gedaan en de vraag is of die zijn nagekomen. Misschien moeten er de volgende keer wel strengere regels worden opgesteld door de overheid bij een subsidie."

Vanuit zakelijk oogpunt snapt Ter Maat best de keuze om niet meer in de open lucht de voorstelling te organiseren. "Dat is best kostbaar, maar het is jammer. Veenhuizen en omgeving hadden mogelijk ettelijke miljoenen kunnen verdienen, als je goed zou samenwerken met elkaar. Dat is nu niet meer mogelijk."

Stromende regen

Henk Timmerman verzorgde met Maallust vorig jaar de catering voor de theaterproductie. "Dat was ons goed bevallen en hadden we dit jaar graag weer gedaan", zegt hij. Al heeft hij ook begrip voor de redenen van Het Pauperparadijs om te verkassen naar het AFAS Theater in Leusden. "De eerste keer kan ik mij nog herinneren dat we in de stromende regen hebben zitten te kijken, ik was toen blij dat het pauze was", zegt hij lachend.

Het Gevangenismuseum baalt dus, maar staat aan de andere kant voor een drukke periode met een op handen zijnde verbouwing. "En het theaterstuk zorgt voor nogal een claim op ons terrein", zegt de directeur. "Stel wij zouden deze zomer kunnen beginnen met de voorbereidingen op de verbouwing, dan gaat het dubbelop."

Verder denkt Visser niet dat er veel museumbezoekers verloren gaan door het vertrek van het theaterspektakel. "Hoewel Het Pauperparadijs Veenhuizen veel naamsbekendheid heeft opgeleverd, is er volgens mij niet veel overlap tussen theaterbezoekers en mensen die naar ons museum gaan. Ik denk dat slechts een handjevol theaterbezoekers allebei hebben bezocht."

Omwonenden

Een aantal omwonenden heeft de laatste jaren bezwaar gemaakt tegen Het Pauperparadijs, omdat de voorstellingen in hun ogen voor geluidsoverlast zorgden. Die omwonenden reageerden opgelucht op het nieuws. Timmerman vindt het een goede zaak dat de theaterproductie nu niet nogmaals in Veenhuizen optreedt. "Je moet voorkomen dat het een Soldaat van Oranje wordt. Ik heb er alle begrip voor dat omwonenden het niet leuk vinden vanwege alle overlast. Het is hier nu drie keer geweest, het was hartstikke mooi."