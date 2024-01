Vries verdeeld over komst azc: 'Dit wordt geen Ter Apel'

Vreselijk

Sinds de bekendmaking heeft Thijsen hectische dagen gehad, geeft hij aan. "Veel telefoontjes, appjes. Eerst negatief, de laatste tijd ook soms positief. Ik had dit wel verwacht. Zes, zeven jaar geleden gaf de komst van een azc nauwelijks weerstand, nu is dat anders. Ik snap dat."

Dat de plannen van de gemeente een streep zijn door de rekening van kersverse huizenbezitters in nieuwbouwwijk Vries-Zuid, begrijpt Thijsen ook. Volgens Lukkien heeft een aantal mensen al afstand gedaan van hun gekochte kavel. "Maar er zijn er ook bij die vast zitten aan hun kavel en nu met de handen in het haar zitten", aldus Lukkien. "Voor hen is dit vreselijk."

Breekt nood wet?

Dat juist hier - vlakbij Vries-Zuid - een azc komt, is voor tegenstanders onbestaanbaar. "We hadden de grond al in bezit", zegt Thijsen daarover. "Bovendien hebben we in 2006 al gezegd dat hier woningen zouden worden gebouwd."

Oftewel: de buurt wist dat er ooit iets zou komen, maar een azc lag niet in de lijn der verwachting. Daar komt ook nog eens bij dat bewoners afgelopen vrijdag via de media moesten vernemen dat de plannen er lagen. Nood breekt wet? "Nee, kom!", zegt Lukkien. "Ze weten hoe belangrijk dit voor ons is. Om ons het dan zo, zonder vooroverleg, te brengen.... Ik vind het slordig."

Nette mensen

Omwonenden vrezen overlast van een wijk waarin zowel asielzoekers als 'sociale huurders' komen, maar Thijsen zegt met Woonborg en Stichting Eelder Woningbouw afgesproken te hebben dat er "niet alleen maar mensen met een rugzakje naartoe komen."

Over de asielzoekers, die momenteel elders in Vries, Zuidlaren en Eelde worden opgevangen, is Thijsen positief. "Dat zijn geen overlastgevers, maar gewoon hele nette mensen", zegt hij stellig. "En als er wel doerakken bij zitten, dan zullen we ze gewoon wegsturen. Dat hebben we de afgelopen negen jaar - sinds we vluchtelingen opvangen - altijd gedaan."

Wees open

De buurt is er niet gerust op en beraadt zich op een vervolg. Over drie maanden mag de gemeenteraad nog wat vinden van de nieuwe plannen en Lukkien hoopt partijen ervan te overtuigen dat dit geen goed plan is. "We hopen dat de politiek zo verstandig is om dit terug te draaien."