Compromis snelheid Norgervaart valt in goede aarde

Op de Norgervaart (N373) bij Huis ter Heide en Bovensmilde wordt de snelheid op een groot deel verlaagd. Daarmee komen de provincie Drenthe en aanwonenden tot een compromis.

Aanwonenden willen al langere tijd dat de snelheid van 80 naar 60 kilometer per uur wordt verlaagd. De provincie Drenthe wilde daar lange tijd niet aan, omdat het beleid is dat er 80 mag worden gereden op provinciale wegen. In het meest recente voorstel van de provincie mag straks alleen op het middelste stuk van de Norgervaart nog 80 kilometer per uur worden gereden.

Valt mee te leven

Dit compromis kan op goedkeuring rekenen van Alex Prins. Als aanwonende neemt hij zitting in de Werkgroep Norgervaart, die zich bekommert om de verkeerssituatie op de drukke weg. "We hebben in een gesprek met toenmalig gedeputeerde Nelleke Vedelaar aangedrongen op een onderzoek", zegt hij. Daaruit werd geadviseerd tot deze oplossing te komen.

"Wij kunnen daar zeker mee leven", zegt Prins, die eerder pleitte voor een volledige 60 kilometerweg. Naast een verruiming van de zones van 60 kilometer per uur, worden ook de fietsoversteken richting de Koelenweg en Domeinen aangepakt. "Daar komt een splitsing in de weg", weet Prins. "Doordat automobilisten daar vaart minderen, moet dat de oplossing zijn."

Niet twee keer afsluiten

Momenteel staan er nog stoplichten bij de kruising Norgervaart-Domeinweg. Die 'tijdelijke stoplichten' staan er inmiddels al tien jaar, maar zullen straks verdwijnen. Wanneer dat precies is, blijft nog even onduidelijk. De provincie Drenthe wil de weg namelijk aan het eind van dit jaar aanpakken maar is nog bezig met een stikstofberekening. Die moet uitwijzen welke alternatieve route het meest geschikt is als omleiding.

Pas wanneer dat bekend is, zal er een planning worden gemaakt. De aanpak van de Norgervaart zal in ieder geval samenvallen met de aanpak van de Norgerbrug, aan het begin van de N373 de toegang tot de Norgervaart. Die brug is versleten en erg krap. Er komt een nieuwe brug. "Op die manier hoeft de Norgervaart niet op twee verschillende momenten afgesloten te worden", laat een woordvoerder namens de provincie weten.