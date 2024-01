GGD over afnemend gebruik van pil en condooms: 'Taak voor ouders, scholen en GGD om jongeren goed te informeren'

Het gebruik van de anticonceptiepil en condooms is afgenomen onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek van Soa Aids Nederland. De GGD Drenthe herkent zich in dat beeld.

Het pilgebruik onder jongeren is in twintig jaar afgenomen van 76 naar 46 procent. Een jonge vrouw bij het Drenthe College in Assen geeft aan dat ze wel de pil gebruikt, maar dat eigenlijk niet te willen. "Omdat ik heb gehoord dat hormonen niet goed zijn voor je lichaam."

Negatieve invloed sociale media

De GGD Drenthe denkt dat social media zoals TikTok en Instagram een grote invloed hebben op jongeren. "Je ziet dat als je een filmpje bekijkt over de nadelen van de pil, je in een negatieve spiraal terechtkomt van berichten over de nadelen van pilgebruik. Daar kan je dan in worden meegezogen. We horen in de spreekkamer terug dat jonge vrouwen denken dat hormonen in de pil of in het hormoonhoudend spiraaltje niet goed zijn voor het lichaam", zegt Dianne Schriemer, sociaal verpleegkundige seksuele gezondheid bij de GGD Drenthe.

Ook het gebruik van condooms is afgenomen van driekwart naar tweederde. "Dat is vooral voor de soa-zorg zorgelijk en ook in combinatie met afnemend gebruik van anticonceptie weten we niet wat het doet op het gebied van onbedoelde zwangerschappen", aldus Schriemer.

Vorig jaar al lanceerde de landelijke GGD de campagne 'Geen liefde, geen soa' om condoomgebruik te stimuleren. Schriemer: "Die is vooral gebruikt tijdens de introductieweken en het begin van het schooljaar om condoomgebruik te promoten. Maar we staan als GGD Drenthe ook vooral voor de positieve seksuele gezondheid. Dat jongeren zelf een keuze hebben in hoe ze seks hebben."

Goede informatie noodzakelijk

Een goede uitkomst van het onderzoek is dat jongeren positiever zijn over hun seksleven. "Maar wat wel zorgen baart is dat er meer seksueel geweld is en dat meer vrouwen meer pijn hebben bij de eerste keer seks", zo vertelt Schriemer.