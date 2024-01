Herstel verbrande parkeerplekken onder Doevenkamp in Assen duurt nog maanden

Het duurt zeker nog een paar maanden, voordat bewoners van de Doevenkamp in Assen weer onder hun wooncomplex kunnen parkeren. Een felle brand, die in december twee geparkeerde auto's in de as legde, heeft de parkeerruimte onder de huizen fors beschadigd.

"Het gaat nog wel even duren voordat alles hersteld is", laat woordvoerder Harmieke Paters van woningcorporatie Actium weten. In de tussentijd kunnen gedupeerde bewoners hun auto's parkeren in de parkeergarage van De Citadel, dat op enkele minuten loopafstand ligt.

Schoonmaken en herstelwerk

Officieel is de gemeente Assen eigenaar van de parkeerplaatsen onder de huizen, Actium verhuurt de woningen erboven. Na de felle brand in de vroege zondagochtend van 3 december, werden zestien appartementen ontruimd. Twee appartementen werden onbewoonbaar verklaard. Daarvan is één bewoner weer terug op z'n plek. De andere bewoner is verhuisd.

Die heeft van Actium, zo zegt Paters, vanwege 'persoonlijke omstandigheden' een andere huurwoning in Assen gekregen. Intussen wordt het appartement klaargemaakt voor een nieuwe huurder. Maar voor de parkeerplaatsen onder de huizen is er nog heel wat werk aan de winkel, ook al is de brand alweer anderhalve maand geleden.

Muurschildering Tokkel ongeschonden

Op dit moment is een schoonmaakbedrijf druk bezig met het verwijderen van de roetaanslag. Met een hogedrukreiniger worden muren en zuilen schoongespoten. Hierdoor is ook al duidelijk dat de muurschildering van Assens bekendste stadszwerver Tokkel volledig ongeschonden uit de brand is gekomen.

Daarnaast wordt het hele parkeerterrein gerenoveerd. Er komt boven de parkeerplaatsen nieuwe bekleding op de plafonds, tegelijkertijd de onderkant van het wooncomplex. Voorzieningen als elektra en water worden vernieuwd. En de kolommen, waar het wooncomplex op rust, worden opnieuw behandeld en betimmerd. Actium coördineert deze werkzaamheden. De kosten van het herstel worden geschat op enkele tonnen.