Advies: burgemeester moet hond King teruggeven aan eigenaar

Burgemeester Eric van Oosterhout had de American Bully XL King niet in beslag moeten nemen. Hij zou dat besluit daarom moeten terugdraaien.

Zo oordeelt de gemeentelijke bezwarencommissie in de zaak over de hond King. Dit is inmiddels als advies doorgespeeld naar Van Oosterhout.

In oktober nam de Emmer burgervader het besluit om de reu in beslag te nemen. De viervoeter zou een witte herder gebeten hebben tijdens het uitlaten. Het besluit om het dier weg te halen bij de eigenaresse, was mede gebaseerd op het feit dat King al eens eerder een teckel had doodgebeten.

Als gevolg werd het dier als gevaarlijk verklaard. King mocht alleen de deur uit, mits aangelijnd en voorzien van een muilkorf. Volgens de eigenaar kan King niet hebben gebeten, want hij droeg de muilkorf.

Niet hard kunnen maken

In december stonden de eigenaar en de gemeente tegenover elkaar tijdens een zitting van de bezwarencommissie. Na ruim een maand beraad vindt zij dat de gemeente niet hard kan maken dat King niet kort aangelijnd was of geen muilkorf droeg.

Daarnaast is het niet duidelijk wat er precies op de bewuste dag is gebeurd. In de processen-verbaal zijn geen waarnemingen van opsporingsambtenaren opgenomen. Enkel verklaringen uit tweede hand.

Woord van een tegen ander

Er zijn verder geen camerabeelden beschikbaar. Wel zijn er foto's, maar die geven onvoldoende duidelijkheid. Kortom, het is het woord van de een tegen de ander, aldus de commissie.