Emmer handbalgrootheid over geweld in 'zijn' Minsk: 'Dit is verschrikkelijk'

De spanning in de voormalige Sovjetrepubliek is hoog opgelopen na de presidentsverkiezingen van afgelopen zondag. Volgens officiële cijfers is president Alexander Loekasjenko de grote winnaar, maar in binnen- en buitenland wordt die uitslag betwist. Er zou op grote schaal gefraudeerd zijn bij de stembureaus.

Duizenden demonstranten zijn na de omstreden verkiezingsuitslag de straat op gegaan. In totaal zijn er al meer dan 5000 mensen gearresteerd. De Wit-Russische politie lijkt daarbij steeds harder op te treden. "Het is verschrikkelijk. De beelden zijn soms ongelooflijk", reageert Galouza, die jarenlang in Minsk woonde. Met de handbalclub uit de miljoenenstad won hij ooit de Champions League. Daarnaast was hij zeer succesvol als doelman van het nationale team van de voormalige Sovjet-Unie.

Kogels en granaten

Gisteravond kwam het op meerdere plekken in Wit-Rusland opnieuw tot gewelddadige botsingen, waarbij de oproerpolitie rubberkogels en granaten inzette tegen de demonstranten. Ooggetuigen zagen onder meer hoe ordetroepen autoruiten stuksloegen en inzittenden uit auto's sleurden en aanvielen. Ook werden nieuwsfotografen aangevallen en hun camera's beschadigd. "Dit optreden gaat veel te ver", zegt Galouza. "Mensen worden geslagen en opgepakt, zelfs als ze niet eens protesteren. Dit is de derde onrustige dag en het lijkt telkens erger te worden."

Galouza verliet Minsk bijna dertig jaar geleden en heeft de Wit-Russische nationaliteit inmiddels ingeruild voor de Nederlandse. "Ik heb geen familie meer in Wit-Rusland. Wel vrienden en afgelopen zondag wilde ik met ze praten over de situatie daar. Ik heb berichten gestuurd, maar niemand ontving ze omdat het internet was afgesloten. Pas gisteren kwamen de berichten alsnog door, maar het internet in Wit-Rusland werkt na de verkiezingen slecht."

Gevlucht

Loekasjenko regeert het land al 26 jaar met harde hand. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja stelt dat zij in werkelijkheid de meeste stemmen heeft gekregen. Zij voelde zich gedwongen het land uit te vluchten en verblijft nu in Litouwen. "Alleen de mensen dicht om Loekasjenko heen, uit zijn eigen kring, zijn enthousiast over hem", aldus Galouza. "Ik ken zelf niet veel mensen die hem zien zitten. Naar buiten toe probeerde hij een mooi beeld te geven van Wit-Rusland, maar als ik met mensen sprak, hoorde ik dat ze moeilijk aan werk kwamen of weinig verdienden. Ze hadden het helemaal niet zo goed."

Evenals de demonstranten denkt ook de oud-doelman dat de verkiezingsuitslag totaal niet klopt. "Als deze president daadwerkelijk ruim tachtig procent van de stemmen zou hebben gekregen, waarom is hij dan bang voor zijn eigen volk? Waarom schakelt hij dan zo veel militairen en agenten in en is er zo veel geweld?", vraagt Galouza zich hardop af. "Hij is een dictator. Maar de protesten zullen door blijven gaan. Gelukkig zijn er cameraploegen aanwezig, dus de beelden uit Wit-Rusland zullen de wereld over blijven gaan."

Cruciale rol

Volgens Galouza spelen de ordetroepen een cruciale rol in de spanningen in Wit-Rusland. "Als Loekasjenko op hun steun kan blijven rekenen, zal hij niet willen vertrekken. Wit-Rusland heeft een grote politiemacht. Maar ze moeten achter hun eigen volk gaan staan, in plaats van tegen ze te vechten."