Ventilatiesystemen op school: terechte zorgen over verspreiding coronavirus?

Bedrijven in klimaatbeheersing krijgen er veel vragen over: zorgt het ventilatiesysteem voor de verspreiding van het coronavirus in de school? En niet alleen scholen; ook de horeca, sportscholen, theaters en poppodia zijn bezorgd. Locaties waar veel mensen samen komen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is daarover duidelijk. In een notitie waar ze verder ingaat op de rol van ventilatie en de verspreiding van virusdeeltjes, zegt het RIVM het volgende: 'Er is momenteel geen uitbraak in Nederland bekend waarbij is gebleken dat (gebrek aan) ventilatie een hoofdrol heeft gespeeld bij de transmissie van SARS-CoV-2.' Met ventileren bedoelen experts: het afvoeren van aanwezige lucht en toevoeren van verse lucht van buiten.

Veel vragen

Het onderhoud van veel schoolgebouwen in Drenthe valt onder Het Onderwijsbureau Meppel. Zij hebben 320 schoolgebouwen in beheer, met name in Noord-Nederland. Andries Hooijsma is daar hoofd Materiële Zaken. "Wij kregen in mei, toen de scholen voor 50 procent weer open mochten, meteen veel vragen over de ventilatiesystemen. We volgden daarbij de adviezen op van het RIVM en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland."

Recirculeren voorkomen

Het RIVM raadt één manier van ventileren af: recirculatie. 'Bij recirculatie wordt de lucht in de ruimte aangezogen en weer in dezelfde ruimte gebracht. Bij dit proces wordt de lucht niet ververst. Hierbij is verspreiding van zowel druppels als eventuele aerosolen verder dan 1,5 meter niet uit te sluiten, hoewel bewijs daarvoor nog ontbreekt', zo staat er te lezen op de website van het RIVM.

"We hebben in juni meteen uitgezocht welke scholen ventileerden middels recirculatie", zegt Hooijsma. "Dat bleek om 10 procent van de schoolgebouwen te gaan. Zij gebruikten vrij nieuwe systemen waarbij 75 procent van de buitenlucht vermengd wordt met 25 procent van de binnenlucht. Die installaties hebben we direct aangepast en omgezet naar 100 procent instroom van de buitenlucht.", aldus Hooijsma. Ook sommige airco's en ventilatoren maken gebruik van recirculatie.

Iedere tien minuten luchten

Maar niet alle scholen hebben mechanische ventilatie. Luchten of spuien, het open zetten van ramen en deuren, is dan de enige oplossing. Het RIVM raadt scholen aan geregeld 10 tot 15 minuten de ramen en deuren open te zetten. "De helft van onze schoolgebouwen is ouder dan 45 jaar", zegt Andries Hooijsma van Het Onderwijsbureau Meppel. "Docenten zijn straks aangewezen op deze manier van ventileren. Ik begrijp dat zij zich zorgen maken. Want hoe ga je een hele dag luchten als het straks winter is? Daar moeten scholen beleid op gaan maken."

Daarnaast merkt Hooijsma op dat je niet moet bezuinigen op goede klimaatbeheersing. "Systemen aanleggen, het uitleggen aan de klant en laten monitoren kost uiteraard geld. Maar wat is je gezondheid je waard?"