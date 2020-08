Zorgen bij Marco Out over oplopend aantal besmettingen

Achter de voordeur

De zorg van Out en zijn collega's van het crisisteam zit hem vooral in wat mensen in hun privéomgeving doen. "De barbecues, de privéfeestjes...juist daar zit onze zorg omdat dat het domein is waar wij als overheid niet of nauwelijks bij kunnen komen", aldus Out. Controleren achter de voordeur tijdens feestjes is wat Marco Out betreft niet aan de orde. Ook al werd dat twee weken geleden wel door een aantal collega-burgemeesters geopperd. Wat volgens Out belangrijker is, is dat mensen zich blijven laten testen, ook bij milde klachten.

De besmettingen zijn in Drenthe relatief laag, maar toch maken we ons zorgen. " Marco Out, voorzitter Veiligheidsregio Drenthe

Contactonderzoek

Verder benadrukt Out het belang van contactonderzoek. Daarmee doelt de voorzitter van de Veiligheidsregio op het onderzoek dat plaatsvindt onder familie, vrienden en iedereen die verder in contact is geweest met een persoon waarbij corona is vastgesteld. GGD's in heel Nederland merken dat de bereidheid om mee te werken aan contactonderzoek minder wordt. "Werk vooral mee als je dat gevraagd wordt. Zo kan voorkomen worden dat deze mensen ongemerkt anderen besmet hebben die ook weer mensen besmetten, et cetera." aldus Out.