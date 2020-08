Coevorden viert 350 jaar bevrijding van Bommen Berend met Groningen

"Netjes schrijven, hè. Zoals ik het je geleerd heb." Meester Mijndert van der Thijnen kijkt kritisch toe als burgemeester Bert Bouwmeester met een ganzenveer het convenant ondertekent. Gelach in de ridderzaal van het kasteel in Coevorden. Even komt de geschiedenis tot leven.

Coevorden viert, net als de stad Groningen, in 2022 dat het 350 jaar geleden is dat de bisschop van Münster - Bommen Berend - is verslagen. Beide gemeentes gaan nauw samenwerken bij de festiviteiten die dat jaar plaatsvinden. Daarom ondertekende Bouwmeester het convenant gistermiddag samen met voorzitter van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken in Groningen Harrie van Ham en voorzitter Richard van Rijssen van Stichting 350 jaar Groningens Ontzet.

Van der Thijnen en Von Rabenhaupt

Voor de gelegenheid zijn Mijndert van der Thijnen en generaal Carl von Rabenhaupt ook even uit de dood herrezen. Samen dragen de mannen, ook wel bekend als acteurs Robert Braam en Jeroen Rienties uit de gemeente Coevorden, een gedicht voor. De stad heeft het immers aan de list van Van der Thijnen te danken dat Von Rabenhaupt op 30 december 1672 het leger van Bommen Berend kon verjagen, zoals de generaal dat op 28 augustus dat jaar ook al in Groningen had gedaan.

Kunst, theater en muziek

"We willen de activiteiten in 2022 op elkaar afstemmen, zodat bezoekers niet hoeven kiezen waar ze naartoe gaan. We willen ook elkaar aanvullen", zegt Roelie Lubbers. Zij is namens de gemeente Coevorden aanjager van de culture gemeente Coevorden, die volgend jaar begint en waar ook de festiviteiten rondom het Coevordens ontzet in 2022 onder vallen.

In zowel Coevorden als Groningen komen tentoonstellingen met kunst uit 1672, maar er wordt op kunstgebied ook samengewerkt met kunstacademie Minerva in Groningen. "Studenten krijgen als examenopdracht dat ze een werk moeten maken dat geïnspireerd is op 1672", legt Lubbers uit. Die werken worden in beide gemeenten tentoongesteld.

Verder wordt het jeugdtheaterstuk over Bommen Berend, dat in Groningen jaarlijks wordt opgevoerd, in 2022 in Coevorden vertolkt door kinderen uit die gemeente. Ook wordt er een muziekstuk gecomponeerd speciaal voor 350 jaar Coevordens ontzet. Lubbers: "Het gaat om een stuk van een uur, uitgevoerd door een orkest en een koor."

Wandel- en fietsroute

Om de twee steden letterlijk met elkaar te verbinden zijn er plannen om een fiets- en wandelroute tussen Coevorden en Groningen aan te leggen. "Delen van de wandelroute zullen bestaan uit het Pieterpad en het Drenthepad dat er al liggen en het Hondsrugpad dat Geopark De Hondsrug gaat aanleggen", legt Lubbers uit. Voor de nieuwe route komt aparte markering.

Daarnaast wordt ook een route voor ruiters aangelegd. Von Rabenhaupt kwam immers ook te paard uit Groningen. Ook zoeken Coevorden en Groningen de samenwerking met Münster. Volgens Lubbers zou het ook mooi zijn als die stad ook via een route met de Nederlandse steden wordt verbonden.

'Bevrijdingsvuur'

Veel plannen staan nog in de kinderschoenen, benadrukken Lubbers en de Coevorder burgemeester Bouwmeester, maar worden de komende periode verder uitgewerkt. Zo wordt ook gedacht aan het ontsteken van een vuur op 28 augustus in Groningen dat via de nieuwe wandelroute in estafettevorm naar Coevorden wordt gebracht.