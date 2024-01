Drenthe en gemeenten willen meer geld voor olie uit Schoonebeek

De provincie Drenthe en de gemeenten Coevorden en Emmen willen een grotere financiële bijdrage van het Rijk voor de oliewinning in Schoonebeek. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) schreef gisteren in een brief dat voor elk gewonnen vat olie 1 euro naar de regio gaat. Dat kan volgens de minister oplopen tot 30 tot 45 miljoen euro.

'Kan en moet anders'

Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) vindt dat het voorstel van Vijlbrief echter "geen recht doet" aan het overleg van de afgelopen maanden. "Dit kan en moet anders, daarom vragen we van het Rijk alsnog een structurele bijdrage die in verhouding staat tot de opbrengsten van de exploitatie in Schoonebeek." De provincie wil een bijdrage van 2 miljoen euro per jaar van de regering voor Schoonebeek.