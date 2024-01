Drenthe en gemeenten willen meer geld voor olie uit Schoonebeek en echt van Economische Zaken

De brief van Vijlbrief

Niet structreel

Niet van EZK

Wat de drie regionale overheden echt dwars zit is dat Vijlbriefs ministerie 'niet zelf aan de lat gaat staan' voor de Rijksbijdrage. Niet EZK gaat de bijdrage aan Schoonebeek betalen, maar Energie Beheer Nederland (EBN), waarvan de Nederlandse staat overigens de enige aandeelhouder is. "In feite betaalt de NAM het bedrag en krijgt EZK via EBN gewoon minder inkomsten uit de aardolieopbrengsten. Deze constructie hebben we het afgelopen jaar niet besproken, EZK had een eigen bijdrage op tafel gelegd en die is er nu niet" zegt de Coevorder wethouder Jeroen Huizing.