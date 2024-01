Twee jaar cel en tbs geëist voor fataal steekincident Yorneo

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat de 17-jarige Jenairo H. voor het doodsteken van zijn begeleidster in het jeugdzorgcentrum Yorneo in Emmen twee jaar cel en tbs opgelegd moet krijgen. De 26-jarige Marit uit Groningen werd vorig jaar in januari gedood toen H. en een vriend de kluis wilden stelen.

H. heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan gekwalificeerde doodslag. De medewerkster werd gedood om de diefstal mogelijk te maken. H. woonde in die periode in de instelling. Hij lokte zijn begeleidster met een smoes naar zijn kamer waar de vrouw vrijwel meteen in haar nek werd gestoken.

Ondanks dat de jongen 17 is, vindt het OM dat H. volgens het volwassenenstrafrecht berecht moet worden. Daarom is een volwassenen-tbs geëist. Wel zegt het OM dat de verdachte "qua ontwikkeling niet gelijk te stellen is aan een meerderjarige". Daarom eiste de officier van justitie twee jaar celstraf, de maximale celstraf in het jeugdstrafrecht.

Hevig bloedend op de vloer

Voor het OM staat het vast dat H. heeft gestoken. Zijn vriend, de 20-jarige Arek K., schopte de vrouw tegen het hoofd toen zij hevig bloedend op de grond lag. Een meisje dat in de instelling woonde was getuige van het gebeuren. Zij werd door K. vastgehouden, zodat zij geen hulp in zou schakelen. Later kon het kind alsnog alarm slaan bij een naastgelegen restaurant. K. staat donderdag terecht voor zijn betrokkenheid in de fatale diefstal.

H. en zijn vriend werden kort daarna aangehouden. De tieners waren die avond door de 20-jarige Jermaine S. uit Emmen op pad gestuurd om een tankstation te overvallen. Zij kregen daarvoor kleding, gezichtsbedekking en een mes mee. Het pompstation was gesloten. De jongens besloten daarop de kas van de instelling te stelen.

Het geldbedrag dat de jongens in de instelling buit maakten bedroeg slecht een paar honderd euro. De tiener was enkel en alleen bezig met zelfverrijking, vindt het OM. Dit heeft geleid tot een brute en meedogenloze daad. "Het handelen van de verdachte was ook nog eens kil en berekenend". Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht.

Mes

Het mes werd volgens het OM gebruikt om Marit te doden. De jongens waren door de 20-jarige Emmenaar onder druk gezet en durfden niet met lege handen terug te keren. Het OM vindt dat hun opdrachtgever hiermee medeschuldig is aan de dood van Marit. Jermaine S. staat komende maandag terecht voor zijn aandeel.

Het incident in Yorneo staat volgens het OM niet op zichzelf. Hierachter ging een groep jongeren schuil die in wisselende samenstelling meerdere strafbare feiten pleegde. Die werden beraamd in de woning van S., die tevens de uitvalsbasis was voor de bendeleden. Vier verdachten van de jeugdbende staan de komende dagen voor de rechtbank in Assen.

Actieve en behulpzame vrouw

Gekwalificeerde doodslag is een zwaardere vorm van doodslag. Daarnaast werd een 14-jarige bewoonster vastgehouden, omdat zij getuige was van het incident. Dit is vrijheidsberoving, vindt het OM. Hierdoor werd ze gedwongen te zien wat zich voor haar ogen afspeelde. Een gruwelijke nachtmerrie, zei het OM. Ze wist alsnog te ontsnappen. Een afstraffing volgens het jeugdstrafrecht is in dit geval niet afdoende, vindt het OM. Hij moet in een kliniek voor volwassenen worden behandeld.