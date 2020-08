Veel rook en schade door brand Drouwenermond, honden gered uit huis

Het vuur is volgens een omstander ontstaan in de keuken van de woning en is inmiddels onder controle. Er zijn geen slachtoffers, meldt de Veiligheidsregio Drenthe (VRD). Vanwege het warme weer werd uit voorzorg een ambulance gealarmeerd.

Mensen die last hadden van de rook, werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. "En kom niet kijken naar de brand, maar blijf thuis."

Ook ontstond brand in beide naastgelegen woningen. Inmiddels is het vuur in die woningen geblust. De schade in de woning waar de brand is begonnen, is volgens de Veiligheidsregio erg groot. De honden die daar woonden, bleven ongedeerd. De brandweer is naar verwachting nog geruime tijd bezig met bluswerkzaamheden.