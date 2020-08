VolkerWessels begint bedrijfsvakschool in Schoonebeek

Naast elektrotechniek wordt er ook les gegeven op het gebied van gas, water, warmte, spoor, telefonie en verkeersinstallaties. Hoewel er alleen nog maar een praktijkruimte staat op bedrijvenpark De Vierslagen, wordt volgende maand al worden begonnen met de eerste lessen. Dat bevestigt Hans Boers na berichtgeving van Dagblad van het Noorden. Boers was tot vorig jaar rector van het Carmel College, maar ging met pensioen. Toch kon hij de vraag van het bouwconcern niet weerstaan om een nieuwe school te starten.

Werken en leren

Op de bedrijfsvakschool gaan leerlingen één dag per week naar school. De andere dagen werken zij. Ze krijgen les van medewerkers onder andere van het Drenthe College. "Er is heel veel vraag naar elektromonteurs", zegt Boers. "Op kosten van VolkerWessels kunnen zij hun diploma als elektromonteur halen, dat officieel erkend is. Het aantrekkelijke voor de leerlingen is dat zij loon krijgen tijdens de opleiding en er is een baangarantie. Bovendien biedt het bedrijf doorgroeimogelijkheden. Zo probeert VolkerWessels hen binnenboord te krijgen en te houden." Daarnaast worden mensen in het zogeheten middenmanagement opgeleid, zoals werkvoorbereiders en projectleiders.

"Het verschil tussen een reguliere school en onze vakschool is dat je hier pas wordt aangenomen, als je ook als medewerker door het bedrijf wordt aangenomen", legt Ingrid Prins, woordvoerder van VolkerWessels uit. "Voor ons als bedrijf is dat belangrijk. Wij kunnen mensen zo breder inzetbaar maken en talent aantrekken. Als je slaagt, krijg je een officieel erkend diploma waarmee je overal aan het werk kunt. Maar het is natuurlijk onze insteek dat deze mensen bij ons blijven werken."

Goede regio

Hoewel Schoonebeek niet centraal ligt, is de keuze voor een opleidingscentrum in het dorp volgens Boers vrij logisch. "Dit is enerzijds een regio waar veel mensen in de bouwsector willen werken. Anderzijds was hier ruimte voor het opleidingscentrum beschikbaar. Bovendien heeft VolkerWessels een sterke band met het oosten van het land." Dat leerlingen misschien een eindje moeten rijden, is volgens Boers geen probleem. "Dat is men in de bouw wel gewend. En mogelijk dat we in de toekomst ook tweedaagse cursussen gaan geven. Daar profiteren hotels in de regio dan van."

Bedrijven die een eigen opleidingscentrum hebben, is niet uniek. Maar de grootte van de school in Schoonebeek is dat volgens Boers wel. "We gaan hier honderden mensen per jaar opleiden. Daarvoor zullen wij de komende tijd de school gaan uitbreiden met onder meer een theorieruimte." Voor VolkerWessels, met 17.000 werknemers en 120 dochterondernemingen, is de school belangrijk. Woordvoerder Prins: "Verschillende dochterondernemingen hadden al hun eigen vakopleiding. Ons idee is om dit centraler te organiseren. In de toekomst willen we de vakschool verder uitbreiden met meer opleidingen."