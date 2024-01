1K Z1E J3-bankjes in gemeente Hoogeveen: 'Soms schuilt er zoveel meer achter iemand'

Vijftien bankjes in de gemeente Hoogeveen zijn voorzien van een 1K Z1E J3-plaquette. Nog tien aan te wijzen bankjes krijgen het bordje ook opgeschroefd. Idee achter de 1K Z1E J3-bankjes is om gesprekken op gang te brengen over moeilijke gedachten als zelfmoord.

"Het praten over moeilijke onderwerpen, zoals zelfdoding, kan enorm lastig en spannend zijn. Maar het kan ook opluchten en het begin zijn van een oplossing", zegt wethouder Mark Tuit (PvdA).

De bankjes zijn geïnitieerd door geestelijk verzorger Charissa Moorrees-Eichert. Haar doel is om het thema suïcidepreventie in heel Nederland onder de aandacht te brengen. Onder andere in Emmen staan de bankjes ook.

Inwoners kiezen

Dat Hoogeveen er in totaal 25 plaatst, stemt Moorrees-Eichtert tevreden. "Ze hebben het heel mooi opgepakt in Hoogeveen. Zij hebben zelf gekeken naar wat goede plekken zijn om bankjes neer te zetten, maar het is ook een mooi idee om bewoners er bij te betrekken."

Inwoners van de gemeente kunnen namelijk aangeven welke bankjes volgens hen voorzien moeten worden van een plaquette. "Er zijn bankjes waarvan ik zou zeggen: 'Dat is een mooi bankje. Op de dijk of een rustige plek bij het water'. Anderen zeggen dat het op drukke plekken moet zoals in het centrum, juist om in gesprek te gaan. Inwoners zelf zien het best waar regelmatig mensen alleen op een bankje zitten."

Dorpen

Op de plaquette op de bankjes staat de tekst 'Een goed gesprek begint met iemand echt zien' en een QR-code die linkt naar de website van 113 Zelfmoordpreventie.