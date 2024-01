Burgerberaad voor eerste keer in actie om te adviseren bij provinciaal woonvraagstuk

Het Burgerberaad Drenthe gaat officieel van start. Commissaris van de koning Jetta Klijnsma overhandigt vanmiddag in Zuidwolde een brief aan een inwoner van onze provincie met daarin de oproep om een vragenlijst in te vullen met 'Wonen in Drenthe' als onderwerp.

Met de enquête wil de provincie inwoners uit verschillende delen van Drenthe betrekken bij grote woonvraagstukken. Dertigduizend Drenten kunnen de enquête eind deze maand in de brievenbus verwachten.

Suggesties voor de burgerraad

Via het Drents Panel kunnen suggesties gedaan worden voor het burgerberaad. Ook de politiek kan aangeven bij welke onderwerpen het belangrijk kan zijn om de mening van de inwoners te peilen. Het moeten wel onderwerpen zijn waar de Drentse politiek over meebeslist. Zo is het onderwerp zorg vaak aangedragen, maar daar heeft de provincie niets of nauwelijks iets over te zeggen. Dan is een burgerberaad niet zinvol.

Uit de reacties van de dertigduizend Drenten die de enquête invullen, worden 150 Drenten geloot die de provinciale politiek gaan adviseren over het onderwerp in kwestie. Wat het burgerberaad besluit blijft een advies, maar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten moeten wel terugkoppelen wat ze uit het advies wel of niet hebben overgenomen en waarom.

Politici niet welkom

Politici en belangenorganisaties zijn overigens niet welkom tijdens het burgerberaad, waarmee moet worden voorkomen dat de politiek het advies van het burgerberaad beïnvloedt. Bij een volgend onderwerp worden weer 150 andere respondenten voor het burgerberaad uitgeloot.