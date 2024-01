Boeren tellen meer nachtvlinders: 'Nog nooit zoveel deelnemers'

Zo deden tien Drentse boeren mee, die gemiddeld 254 nachtvlinders telden in 2023. Landelijk telden de 125 deelnemers gemiddeld 207 nachtvlinders bij hun waarnemingen. In totaal zijn er 25.806 vlinders geteld in 2023. In Drenthe waren dat 2.544 nachtvlinders.

Onderzoek naar biodiversiteit

Langer meten

"Er zijn nog nooit in totaal zoveel nachtvlinders waargenomen, maar er waren ook nog nooit zoveel deelnemers", legt Van der Brugge uit. De gemiddelde waarneming, 7,2 vlinders per nacht, is daardoor lager dan in 2022. Toen zag men 7,8 vlinders per nacht. In 2021 lag dat aantal op 5,7. "Dat fluctueert. Voor de lange termijn kunnen we eigenlijk nog niks zeggen. Zo had je het afgelopen jaar een nat en koud voorjaar, dat heeft ook invloed. We moeten echt tien jaar meten voor een langetermijneffect."