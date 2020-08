Hunze en Aa's heft beregeningsverbod in Drentse Veenkoloniën op

Het gedeeltelijke beregeningsverbod in de Drentse Veenkoloniën is ingetrokken door waterschap Hunze en Aa's. De noodpompen die dinsdag in het gebied zijn geplaatst bewijzen hun waarde, zegt een woordvoerder.

Het verbod was van kracht in de Drentse Veenkoloniën, maar ook net over de grens in de omgeving van Veendam, Stadskanaal en Westerwolde. "De waterpompen hebben effect", zegt de woordvoerder. "Dankzij de pompen is het waterpeil weer op normale hoogte. En omdat de temperaturen de komende dagen iets gaan dalen, is het verantwoord om weer te gaan beregenen."

Verbod nog wel van kracht langs de Hondsrug

Voor het gebied langs de Hondsrug tussen Exloo en Annen, in de omgeving van het Voorste Diep, het Achterste Diep en het kanaal Buinen-Schoonoord blijft het beregeningsverbod wel van kracht. Daar lukt het het waterschap niet om extra water uit het IJsselmeer aan te voeren.

"De komende dagen houden we de situatie goed in de gaten", aldus de woordvoerder. "Mocht blijken dat we op enig moment wederom tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit aanlopen, dan is een beperking van de beregeningsmogelijkheden opnieuw aan de orde."