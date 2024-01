Twee mannen uit Emmen opgepakt in witwasonderzoek

De politie heeft twee mannen uit Emmen aangehouden in een witwasonderzoek. Het tweetal (25 en 63 jaar) wordt verdacht van het witwassen van crimineel geld.

Bij politieacties aan de Flintstraat en het Meerveld in Emmen zijn twee auto's, contant geld en een groot aantal luxeartikelen zoals designerkleding, tassen, sieraden en horloges in beslag genomen.

Meerdere anonieme meldingen

De politie startte het onderzoek naar een van de verdachten, nadat de politie signalen kreeg dat de man zich mogelijk bezighield met criminele activiteiten. Ook zijn meerdere anonieme meldingen gedaan over de man.

Zo zou hij in exclusieve voertuigen rijden en dure kleding dragen, zonder daarvoor een verklaarbaar vermogen te hebben. In dat onderzoek kwam ook de tweede verdachte in beeld. De verdachten zitten vast en worden verhoord.