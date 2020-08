Dierentuin en markt worstelen met anderhalve meter: 'Het zijn net kleine kinderen'

"Eigenlijk zien we een wisselend beeld. Het is per dag, soms per uur of soms van het moment afhankelijk. Het kan bij de ijsberen rustig zijn. Daarna kan een ijsbeer een lekkere duik nemen en gaan veel mensen een foto maken", zegt Wildlands-directeur Erik van Engelen. "We proberen er alles aan te doen, nemen bijna elke dag nieuwe maatregelen om het nóg beter te doen. Maar het hangt ook enorm af van mensen hoe ze zich gedragen en of ze zich eraan willen houden."

Propvol

Wildlands heeft samen met de Veiligheidsregio Drenthe en gemeente een protocol opgesteld. Daarin staat onder meer dat er maximaal 5.000 bezoekers op het park mogen komen. Dat is de helft van de maximale capaciteit. Ook zijn er looproutes, een extra ingang en een zogeheten bypass rondom de Vlindertempel, als het daar te druk is. Afgelopen weekend is plexiglas geplaatst in de bootjes en de safaritruck, om wachttijden te verkorten. Mensen moeten vooraf reserveren en de komende periode zit al propvol.

"We zien soms twee extremen: mensen die vinden dat we te weinig doen en mensen die vinden dat we te veel doen. Ik vind het heel erg moeilijk om het in deze tijd goed te doen. Mensen lijken ook heel mondig. Ze vinden overal wat van. Dat is ook heel lastig voor onze mensen. Als je ze aanspreekt, dan lijkt het wel alsof ze heel kort lontje hebben", vertelt Van Engelen. "Ik zou bijna zeggen: als je het coronavirus heel serieus neemt en je wil zeker niet het risico lopen dat je dicht bij mensen komt, dan zou ik eigenlijk op dit soort plekken niet komen."

'Het zijn net een heleboel kleine kinderen bij elkaar'

Ook op de Vlindermarkt, iedere zomer op dinsdag in het centrum van Emmen, speelt dit probleem. "We zijn de hele tijd bezig om het publiek kenbaar te maken: denk om die anderhalve meter. We hebben uitingen op reclameborden, dranghekken en tekstborden. Het is net alsof je een heleboel kleine kinderen bij elkaar hebt die niet willen luisteren", zegt marktmeester Henk Hof.

Nadat het enkele weken geleden uit de hand liep met het aantal bezoekers en de anderhalve meter afstand, heeft de markt maatregelen genomen. "De kramen bij de Hema zijn weggehaald om meer ruimte te maken voor de terrassen. De standhouders vonden dat niet zo leuk, want dat is natuurlijk een top-plek, maar daar hebben we veel meer ruimte kunnen creëren. Die plek is ook wel de ontmoetingsplaats van het centrum."

"Je hebt voor- en tegenstanders als het gaat om regels", vervolgt hij. "Ook rond het coronavirus. Er rijdt altijd iemand te hard op de snelweg, dus hier ook. Dat is heel lastig. Je probeert een discussie te vermijden. We zien het liefst dat je rekening houdt met elkaar en respect hebt, dan kom je een heel eind. Dan kunnen we ook blijven organiseren."

'Iedereen die het te druk vond, was er zelf bij'

Ook de Veiligheidsregio Drenthe ziet dat het druk is in onze provincie. "Ik denk helaas dat het niet te voorkomen is dat mensen dicht bij elkaar komen. In verreweg de meeste gevallen gaat het goed. Bij de supermarkt, markten, evenementen, maar ook de dierentuin. Maar iedereen die het te druk vond, was daar ook zelf bij. Ik doe nogmaals de dringende oproep aan mensen om zelf te blijven nadenken: wil ik daar zijn, of niet", aldus voorzitter Marco Out.